¿Musk se mantiene como el más rico?: este es el listado de los 10 más millonarios del mundo

El empresario Elon Musk es, por segundo año consecutivo, la persona más rica del mundo después de duplicar su patrimonio, que superó los 830.000 millones de dólares, según el ranking anual de la revista Forbes.

Musk es el principal accionista del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, de la empresa aeroespacial SpaceX, la red social X (antes Twitter) y de la compañía de inteligencia artificial xAI.

Según Forbes, la fortuna del empresario se ha disparado de los 342.000 millones de dólares hace un año, a los 839.000 millones en la actualidad.

Musk tiene más del triple de patrimonio que el segundo y el tercero de la lista, según el medio.

Los 10 más ricos

Este es el listado completo de las 10 personas más ricas del mundo:

1 Elon Musk USD 839 mil millones 54 Estados Unidos Tesla, SpaceX Tecnología 2 Larry Page USD 257 mil millones 52 Estados Unidos Google Tecnología 3 Serguéi Brin USD 237 mil millones 52 Estados Unidos Google Tecnología 4 Jeff Bezos USD 224 mil millones 62 Estados Unidos Amazon Tecnología 5 Mark Zuckerberg USD 222 mil millones 41 Estados Unidos Facebook Tecnología 6 Larry Ellison USD 190 mil millones 81 Estados Unidos Oracle Tecnología 7 Bernard Arnault y familia USD 171 mil millones 77 Francia LVMH Moda y venta minorista 8 Jensen Huang USD 154 mil millones 63 Estados Unidos Semiconductores Tecnología 9 Warren Buffett USD 149 mil millones 95 Estados Unidos Berkshire Hathaway Finanzas e inversiones 10 Amancio Ortega USD 148 mil millones 89 España Zara Moda y venta minorista

Según la revista estadounidense, conocida por su clasificación anual de las mayores fortunas del mundo, el planeta cuenta ahora con 3.428 milmillonarios, 400 más que hace un año.

Entre los milmillonarios del mundo acumulan 20,1 billones de dólares, frente a los 16,1 billones de hace un año.

¿Quién es el más rico de Colombia?

El listado de Forbes incluye más posiciones, por lo que hay algunas ocupadas por colombianos.

El mejor ranqueado entre los milmillonarios es Jaime Gilinski Bacal, de 68 años y que cuenta con 14.7 mil millones de dólares de patrimonio. Ocupa la posición 196.

“Construyó uno de los mayores imperios bancarios de América Latina a través de una serie de fusiones y adquisiciones”, reconoce el medio.

