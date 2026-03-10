Publicidad

Home

Economía
Empresas

¿Musk se mantiene como el más rico?: este es el listado de los 10 más millonarios del mundo

El informe de Forbes destaca que hubo un aumento en las fortunas y en el número de ricos. Le contamos cuál es el colombiano con mayor patrimonio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía, con información de agencias
10 de marzo de 2026 - 06:24 p. m.
Elon Musk. Imaegen de referencia.
Elon Musk. Imaegen de referencia.
Foto: AFP - FREDERIC J. BROWN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El empresario Elon Musk es, por segundo año consecutivo, la persona más rica del mundo después de duplicar su patrimonio, que superó los 830.000 millones de dólares, según el ranking anual de la revista Forbes.

Musk es el principal accionista del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, de la empresa aeroespacial SpaceX, la red social X (antes Twitter) y de la compañía de inteligencia artificial xAI.

Vínculos relacionados

Nuevo decreto cambia las reglas para los nombramientos de tres superintendentes
Inflación en Colombia: los alimentos que más se encarecieron en febrero
El precio del petróleo cae tras nuevas señales sobre el fin de la guerra en Medio Oriente

Según Forbes, la fortuna del empresario se ha disparado de los 342.000 millones de dólares hace un año, a los 839.000 millones en la actualidad.

Musk tiene más del triple de patrimonio que el segundo y el tercero de la lista, según el medio.

Los 10 más ricos

Este es el listado completo de las 10 personas más ricas del mundo:

1Elon MuskUSD 839 mil millones54Estados UnidosTesla, SpaceXTecnología
2Larry PageUSD 257 mil millones52Estados UnidosGoogleTecnología
3Serguéi BrinUSD 237 mil millones52Estados UnidosGoogleTecnología
4Jeff BezosUSD 224 mil millones62Estados UnidosAmazonTecnología
5Mark ZuckerbergUSD 222 mil millones41Estados UnidosFacebookTecnología
6Larry EllisonUSD 190 mil millones81Estados UnidosOracleTecnología
7Bernard Arnault y familiaUSD 171 mil millones77FranciaLVMHModa y venta minorista
8Jensen HuangUSD 154 mil millones63Estados UnidosSemiconductoresTecnología
9Warren BuffettUSD 149 mil millones95Estados UnidosBerkshire HathawayFinanzas e inversiones
10Amancio OrtegaUSD 148 mil millones89EspañaZaraModa y venta minorista

Según la revista estadounidense, conocida por su clasificación anual de las mayores fortunas del mundo, el planeta cuenta ahora con 3.428 milmillonarios, 400 más que hace un año.

Entre los milmillonarios del mundo acumulan 20,1 billones de dólares, frente a los 16,1 billones de hace un año.

¿Quién es el más rico de Colombia?

El listado de Forbes incluye más posiciones, por lo que hay algunas ocupadas por colombianos.

El mejor ranqueado entre los milmillonarios es Jaime Gilinski Bacal, de 68 años y que cuenta con 14.7 mil millones de dólares de patrimonio. Ocupa la posición 196.

“Construyó uno de los mayores imperios bancarios de América Latina a través de una serie de fusiones y adquisiciones”, reconoce el medio.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía, con información de agencias

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Ricos

Millonarios

Dinero

Empresas

Elon Musk

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.