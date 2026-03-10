Inflación en Colombia: los alimentos que más se encarecieron en febrero

Imagen de referencia. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Acceder a una alimentación nutritiva y suficiente es un derecho en Colombia. Sin embargo, la posibilidad de adquirir la comida depende, en buena parte, de los ingresos y capacidad adquisitiva de las personas.

Por ello resulta clave revisar a detalle lo que ocurre con la inflación, especialmente de los alimentos, ya que las personas con menos ingresos gastan una mayor proporción de su dinero en este rubro.

Recientemente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en febrero registró una variación mensual del 1,08 % (por debajo del 1,14 % del mismo mes de 2025), así como una anual del 5,29 % que representó un aumento de 0,1 % frente al dato del año anterior.

Los alimentos y bebidas superaron el promedio y ocuparon el tercer lugar en rubros con mayores variaciones, con el 1,3 %, en el segundo mes del año. El renglón quedó detrás del de educación (5,64 %) y restaurantes y hoteles (1,38 %).

Sin embargo, ocupó el primer lugar en contribución, ya que es una categoría que pesa más que las demás en el promedio, por tratarse de productos de primera necesidad. Le siguió educación, restaurantes y hoteles, transporte y alojamiento.

Los alimentos que se encarecen

Respecto a los alimentos, el tomate viene cayendo desde julio del año pasado, pero ahora es el que encabeza la lista de los alimentos que más incrementaron su valor en febrero de 2026. De todos modos, su precio anual sigue estando en negativo (-6,84 %).

Además, se evidencia que la papa venía cayendo desde mediados de 2024 pero, desde agosto de 2025, volvió a una senda de repunte luego de que los productores prendieran las alarmas debido a los bajos precios. Esto hace que ocupe el segundo lugar del mes, pero que el incremento anual sea cercano a cero (0,97 %).

Finalmente, las frutas frescas se han encarecido en un 8,61 %. Pero las de mayor alza han sido la mora, naranja y banano.

Esta es la lista de los 10 alimentos más encarecidos:

Los alimentos que caen de precio

En contraste, de los productos que bajaron en febrero, se destaca la zanahoria. Para entender esta dinámica hace falta revisar lo que pasó con la papa porque, generalmente, cuando una sube es porque hay mayor producción y, por ende, la otra baja. Esto se debe a que son cultivos que se dan en las mismas áreas sembradas.

Además, para el segundo mes se destaca una tendencia a la baja de los alimentos elaborados con los granos del café y el cacao. Esto es relevante, ya que, durante el año pasado, los altos precios internacionales encarecieron los productos. De todos modos, el café continúa con una variación anual del 40,7 %.

Esta es la lista de los 10 alimentos cuyo precio bajó más en el mes:

