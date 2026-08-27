Nequi estará fuera de servicio por mantenimiento: estas son las fechas y horarios

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El banco digital Nequi anunció que tendrá una suspensión temporal de algunos de sus servicios. La razón es que hará labores de mantenimiento en su plataforma y la actualización de sus servicios.

Cada uno de los sistemas que tiene Nequi dejará de funcionar en horarios distintos entre el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre de 2026.

La explicación que da la empresa es que eligieron los momentos de menor uso para cada servicio, según un análisis transaccional que hicieron. De este modo, buscan afectarte lo menos posible a sus usuarios.

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Servicios y horarios de interrupción

Estos son los servicios y el momento en el que se verán suspendidos por la actualización que realiza Nequi:

Transferencias a otros bancos por ACH: las transferencias hacia otras entidades financieras a través de ACH tendrán una actualización programada el lunes 31 de agosto. Durante este proceso, el servicio podría presentar intermitencias entre las 4:50 p. m. y las 6:30 p. m.

Pagos PSE y Recarga PSE: los usuarios que utilicen los servicios de Pagos Seguros en Línea (PSE) y Recarga PSE deberán tener en cuenta que estos canales estarán en proceso de actualización entre las 11:00 p. m. del lunes 31 de agosto y las 12:00 a. m. del martes 1 de septiembre.

Transacciones a través de Bre-B: las operaciones realizadas mediante Bre-B tendrán una ventana de mantenimiento entre las 10:00 p. m. del lunes 31 de agosto y la 1:30 a. m. del martes 1 de septiembre.

Transacciones de Nequi a Bancolombia: las transferencias enviadas desde Nequi hacia cuentas Bancolombia estarán sujetas a una actualización entre las 11:50 p. m. del lunes 31 de agosto y la 1:30 a. m. del martes 1 de septiembre.

Plata al toque: el servicio Plata al toque también tendrá trabajos de actualización programados entre las 11:50 p. m. del lunes 31 de agosto y la 1:30 a. m. del martes 1 de septiembre, por lo que los usuarios podrían experimentar interrupciones temporales.

Remesas: las operaciones relacionadas con remesas estarán en proceso de actualización entre las 11:00 p. m. del lunes 31 de agosto y las 3:00 a. m. del martes 1 de septiembre.

PayPal: finalmente, el servicio de PayPal tendrá una actualización programada para el martes 1 de septiembre entre las 3:00 a. m. y las 4:00 a. m.,

¿Qué tienen que hacer los usuarios?

Nequi aclara que las personas que usan sus servicios no deben hacer nada más que programar los horarios de sus movimientos para evitar verse afectados por las interrupciones.

Aunque hay funciones que no serán interrumpidas, como la disponibilidad de los pagos con la Tarjeta Nequi Visa física o digital.

También se pueden hacer envíos entre Nequis, pues no se ven afectados en ningún momento.

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