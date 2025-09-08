No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
Empresas

Nequi regala plata en septiembre: ¿qué debe hacer y cuánto puede recibir?

La campaña “Pasa la voz y gana lucas” recompensa a quienes refieran nuevos usuarios a la entidad bancaria digital. Estos son los detalles.

Redacción Economía
08 de septiembre de 2025 - 04:23 p. m.
Nequi es una plataforma financiera digital.
Nequi es una plataforma financiera digital.
Foto: Nequi
Nequi lanzó una nueva campaña, a propósito de que septiembre es el mes del amor y la amistad: “Pasa la voz y gana lucas”.

Con la iniciativa, todas las personas que sean usuarios de Nequi pueden llevarse un dinero extra solo por invitar amigos a usar Nequi para traer su primera remesa o plata desde PayPal o Payoneer.

🔎 ¿Cómo participar?

Estos son los pasos a seguir si desea participar:

  1. Revise su app Nequi: ahí recibirá el código único de referido.
  2. Compártalo con sus amigos que nunca hayan traído plata a Nequi.
  3. Ellos deben recibir su primera remesa o traer plata desde PayPal o Payoneer a su cuenta Nequi.
  4. Cuando lo hagan, deben ingresar el código de referido en el formulario que aparece en su centro de notificaciones.

💸 ¿Cuáles son los premios?

Puede ganar hasta $15.000 por cada referido y entre más personas invite, más dinero puede recibir. Así se asignan los premios:

  • Si el referido recibe una remesa, gana $15.000 por cada uno (hasta 5.500 premios disponibles).
  • Si el referido trae plata por primera vez desde PayPal o Payoneer, gana $10.000 por cada uno (hasta 4.000 premios disponibles).

Los incentivos se entregan semanalmente, durante la vigencia de la campaña: del 5 de septiembre al 2 de octubre de 2025.

El abono se verá reflejado en el Nequi como “Ganaste por referir” dentro de los 30 días después de terminar la campaña.

📍 Recomendaciones para tener en cuenta

Se puede invitar a más de un amigo cada semana.

Solo ganan los primeros en cumplir las condiciones cada semana (1.375 para remesas y 1.000 para PayPal/Payoneer).

Así de fácil: pase la voz, invite a sus amigos a recibir o llevar plata en Nequi por primera vez y gane dinero por cada uno.

Por Redacción Economía

