¿Cómo van los precios de los arriendos en Colombia, según los datos de inflación?

El más reciente dato sobre la inflación para agosto (5,1 %) despierta algunas alarmas, al registrar un leve repunte frente al dato de julio pasado y refuerza la postura de cautela que ha tomado el Banco de la República alrededor de sus tasas de interés.

Si bien en esta medición fueron los alimentos uno de los renglones que más se destacó en el comportamiento del IPC, en buena parte del año han sido los arriendos uno de los motores más constantes e importantes en el aumento de precios.

Vivir en una ciudad cómo Bogotá y tener una cantidad de espacio razonable para vivir bien es cada vez más difícil. Los metros cuadrados parecen evaporarse mientras los precios suben constantemente, tanto en compra, como en arriendo.

En esta ecuación, la inflación aumenta directamente los precios de arrendamiento en el país porque el canon está ligado al IPC. Según la Ley 820 de 2003, el arrendador puede incrementar el arriendo hasta en un porcentaje igual a la variación del IPC del año inmediatamente anterior. Esto busca proteger el poder adquisitivo del propietario, de modo que el valor que recibe por el arriendo mantenga su valor real frente al aumento general de precios y costos en la economía.

Para 2025, el máximo que puede aumentar un canon de arrendamiento, según Fedelonjas, es de 5,2 %, pues esta fue la cifra con la que cerró la inflación en 2024.

En pocas palabras, si el IPC sube, suben los arriendos y, junto con el consumo habitual, el bolsillo se va apretando para los inquilinos.

Según un informe reciente publicado por BBVA Research, en este momento Colombia arrienda más de lo que compra vivienda: 7,3 millones de personas optan por pagar un canon mes a mes en vez de endeudarse con la compra de un apartamento.

¿Cuánto podrían llegar a subir los arriendos con este nuevo dato?

Existen dos tipos de mediciones para ver cómo van los alquileres dentro de la canasta de precios que el DANE rastrea para calcular la inflación: el arriendo efectivo y el arriendo imputado. El primero es el valor que pagan realmente los hogares que viven en propiedad arrendada o alquiler. Por su parte, el segundo representa el costo estimado del uso de la vivienda para las personas que son propietarias pero la ocupan sin pagar un arriendo. Es decir, es un valor hipotético que busca medir cuánto costaría el beneficio de vivir en la vivienda propia si se pagara arriendo. Ambas variables se combinan para calcular el componente de vivienda dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia.

De acuerdo con el DANE, el arriendo efectivo tuvo una inflación anual de 5,64 % y aportó 0,52 puntos porcentuales de la variación total del indicador para agosto que, se ubicó en 5,1 %.

Aquí es importante recordar que, para meses en los que la inflación ha sido menor, la contribución de los arriendos ha sido mayor. En otras palabras, la presión que los alquileres está ejerciendo sobre el IPC en Colombia ha ido aflojando en meses recientes.

Esto en buena parte tiene que ver con que los efectos del incremento en los arriendos se va diluyendo en el año, pues muchos de los aumentos en las copropiedades se realizan especialmente en el primer trimestre del año.

Para este punto, los analistas esperan que la inflación continúe cediendo en el país, aunque de una forma más lenta de lo que se ha visto hasta el momento. El indicador cerraría el año por debajo de 5 %, según las proyecciones de los analistas que participan en encuestas del Banco de la República y de Fedesarrollo, por ejemplo.

