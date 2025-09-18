Nvidia invertirá en Intel y sella la alianza tecnológica: así es el acuerdo

Imagen de referencia. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Nvidia comprará acciones ordinarias de Intel a US$23,28 por título, informaron las dos empresas. Intel usará la tecnología gráfica de Nvidia en futuros chips para PC y también proporcionará procesadores para productos de centros de datos basados ​​en hardware de Nvidia.

No ofrecieron un cronograma para la venta de las primeras piezas y aclararon que el anuncio no modifica sus planos futuros individuales. Las acciones de Intel se dispararon hasta el 26 % en las operaciones de premercado.

Los nuevos fondos llegan tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de tomar cerca del 10 % de participación en agosto, mientras el presidente Donald Trump asumió el rol de promotor.

SoftBank Group Corp. de Japón, que se comprometió a invertir decenas de miles de millones en fabricación de chips e infraestructura en la nube en EE. UU., se sorprendió con una inyección de US$2.000 millones el mes pasado.

Intel también recauda efectivo mediante la venta de activos a inversionistas. Sus operaciones actuales, golpeadas por la pérdida de cuota de mercado, no pueden sostener el gasto intensivo de la fabricación de semiconductores de última generación.

De rivales a aliados

La alianza entre los rivales de Santa Clara, California, subraya cómo ha cambiado el equilibrio de poder en la industria. Intel recibe una inyección de fondos y accede a tecnología líder de una firma a la que antes había relegado a un papel de nicho.

“Esta histórica colaboración conecta estrechamente la computación acelerada y la IA de Nvidia con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86, una fusión de dos plataformas de clase mundial”, señaló Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia. “Juntos expandiremos nuestros ecosistemas y pondremos las bases para la próxima era de la computación”.

Intel ofrecerá chips para PC que combinan procesamiento general con gráficos potentes de Nvidia, lo que le permitirá competir mejor con Advanced Micro Devices Inc., que viene ganando cuota en computadoras de escritorio y portátiles. AMD es el rival más cercano de Nvidia en gráficos. Nvidia, líder en IA, evalúa si terceriza producción con Intel, aunque no tiene planos inmediatos.

En centros de datos, donde dominan los aceleradores de Nvidia, Intel proporcionará procesadores para integrarse en algunos productos. A medida que Nvidia combina sus chips en clústeres más grandes, se necesitan procesadores para manejar tareas generales que sus semiconductores gráficos no cubren.

“Agradecemos la confianza de Jensen y del equipo de Nvidia con esta inversión y esperamos trabajar juntos para innovar en beneficio de los clientes”, dijo Lip-Bu Tan, presidente ejecutivo de Intel.

“La arquitectura x86 ha sido fundamental para la computación moderna durante décadas y seguimos innovando para las cargas de trabajo del futuro”.

Nvidia diseña sus propios procesadores basados ​​en tecnología de Arm Holdings Plc, y reiteró que sus planos internos no cambian.

Al cierre del miércoles, Intel tenía un valor de mercado de US$116.000 millones, por lo que Nvidia adquirirá menos del 5 %. La capitalización bursátil de Nvidia supera los 4 billones de dólares.

El dominio de Nvidia en computación de IA explica la decisión de Intel de asociarse. La compañía anticipó la necesidad de chips y software específicos antes del lanzamiento de servicios como ChatGPT de OpenAI y los tuvo listos antes que sus rivales.

Cuando las mayores empresas del mundo comenzaron a levantar centros de datos para competir en la nueva era, recurrieron a sus chips.

