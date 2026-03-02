Publicidad

Organización Corona cambiará su presidencia: Roberto Junguito deja el cargo

El directivo lideró la compañía durante siete años.

Redacción Economía
02 de marzo de 2026 - 09:25 p. m.
Tienda Corona.
Roberto Junguito Pombo terminó su ciclo como presidente de la Organización Corona, tras siete años de gestión. La organización es la empresa matriz de Corona Industrial y de Sodimac Colombia.

Durante su gestión, la organización reconoce avances en su transformación estratégica, negocios principales y puso en marcha nuevas plataformas de crecimiento de la compañía de más de 145 años.

El Consejo Corporativo de Organización Corona le agradeció a Roberto Junguito su visión estratégica, su compromiso y liderazgo. “Su gestión fue determinante para fortalecer la posición competitiva de la organización y continuar su desarrollo. Con el mismo afecto y respeto de siempre, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa”, resaltó el consejo.

Roberto Junguito acompañará a la organización en los próximos meses para asegurar una transición ordenada, mientras se adelanta el proceso de selección de su sucesor.

En su momento, Organización Corona informará sobre la designación de su nuevo presidente. Corona Industrial y Sodimac Colombia, continúan operando con normalidad, bajo el liderazgo de sus equipos directivos.

Corona es una multinacional colombiana dedicada a la manufactura y comercialización de productos para el hogar, la construcción, la industria, la agricultura y el sector de la energía.

Está compuesta por cinco Divisiones de Negocios – Baños y Cocinas; Superficies, Materiales y Pinturas; Insumos Industriales y Energía; Mesa Servida y Cemento – y dos Unidades Comerciales que son Almacenes Corona y Comercial Corona Colombia.

Corona cuenta con 23 plantas de manufactura en Colombia, una en Estados Unidos, dos en Centroamérica y dos en México, así como también 42 puntos de venta en los formatos Centro Corona y seis Tiendas Pintureras, y una oficina de suministros globales en Asia.

Por Redacción Economía

