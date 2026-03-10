Parex se quedará con activos de Frontera Energy en Colombia: así se cayó negocio con GeoPark

Imagen de referencia. Foto: Gabriel Aponte / El Espectador - Gabriel Aponte

A finales de enero, todo apuntaba a que GeoPark sería la compradora de los activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia. Pero la operación dio un giro en cuestión de días.

Este martes 10 de marzo, Frontera Energy anunció que aceptó una oferta superior de la canadiense Parex Resources por USD 525 millones, con lo que deja atrás el acuerdo que había firmado previamente con GeoPark.

El desenlace se terminó de definir después de que GeoPark informara el pasado lunes que no elevaría su oferta por el negocio de Frontera Energy en el país, aduciendo que mejorar la propuesta no era consistente con su disciplina de asignación de capital ni con sus criterios de retorno ajustado por riesgo.

Con esa decisión, Parex quedó con el camino despejado para quedarse con un portafolio de 17 bloques en Colombia.

El giro de la trama

El negocio involucra el portafolio colombiano de exploración y producción de Frontera Energy, compuesto por 17 bloques. Entre los activos más relevantes figuran el campo Quifa y el bloque Cubiro, dos áreas clave dentro de la operación actual de esta compañía.

La oferta presentada por Parex asciende a USD 525 millones y supera la propuesta inicial que la misma compañía había puesto sobre la mesa el pasado 23 de febrero, cuando ofreció USD 500 millones.

La transacción también contempla un pago contingente de USD 25 millones a Frontera Energy, además de asumir varias obligaciones financieras de la compañía.

Entre ellas se encuentran cerca de USD 310 millones en bonos no garantizados con vencimiento en 2028 y alrededor de USD 80 millones correspondientes a una línea de prepago previamente acordada con Chevron Products Company.

Según Parex, la combinación de los portafolios de ambas compañías dará origen a la mayor empresa energética independiente centrada en Colombia.

El cambio de rumbo de la operación se terminó de definir después de que GeoPark anunciara que no aumentaría su oferta por los activos colombianos de Frontera Energy.

“La compañía tenía una fuerte convicción respecto al encaje operativo y el potencial de largo plazo de los activos al precio acordado”, indicó GeoPark en la noche del lunes a través de un comunicado y agregó: “sin embargo, dado el nivel de la nueva oferta, el directorio concluyó que un mayor escalamiento no cumpliría con los umbrales esperados de retorno ajustado por riesgo de GeoPark”.

Como parte de los términos del acuerdo, la empresa liderada por Felipe Bayón (expresidente de Ecopetrol) recibirá la devolución de USD 75 millones que había depositado en garantía, más intereses, y tendrá derecho a un pago por terminación de USD 25 millones.

Detrás de este desenlace también hay otro dato llamativo: la decisión de GeoPark llegó apenas días después de que la empresa anunciara la entrada del Grupo Gilinski como su mayor accionista, con una inversión de USD 107 millones para respaldar nuevas adquisiciones y proyectos en la región.

Aun con ese refuerzo de capital, la petrolera prefirió no aumentar su apuesta por los activos de Frontera Energy y dejó el camino libre para que Parex Resources se quedara con la operación.

