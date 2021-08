¿Por qué no entran acciones a la bolsa colombiana?

La suspensión de la OPI de LatAm Logistic Properties volvió a despertar preocupación en torno a la Bolsa de Valores de Colombia, pues en los últimos años han salido emisores importantes y no han entrado nuevos de peso. Bajar los costos de acceso y las plataformas digitales serían las soluciones para revitalizar este mercado.

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) no pasa por su mejor momento. Tras sobrevivir a los estragos de la pandemia, hace unas semanas brillaba un aire de optimismo a raíz de la primera emisión de una nueva acción en años: LatAm Logistic Properties (empresa que posee y opera bodegas en Costa Rica, Colombia y Perú) planeaba realizar su Oferta Pública Inicial (OPI) buscando recaudar hasta US$225 millones. Sin embargo, la operación se suspendió el pasado 4 de agosto debido a que no se encontraron condiciones de mercado ideales para salir a bolsa. Para los analistas, el fracaso de esta OPI no es un hecho aislado, sino que es el síntoma de los problemas dentro y fuera de la BVC.

Uno de los principales inconvenientes que presenta la bolsa colombiana es que salen más acciones de las que entran, un problema que no es precisamente nuevo: por ejemplo, Isagén se retiró tras su compra por parte de Brookfield a comienzos de 2016; en el mismo año Pacific Rubiales deslistó su acción luego de entrar en reorganización por los problemas financieros que sufrió durante la anterior gran crisis de los precios del petróleo (que ocurrió entre 2014 y 2016); y a finales de noviembre de 2019 se conoció que el Grupo Pan de Azúcar compró el 96,57 % de las acciones del Grupo Éxito, dejando prácticamente nada para las negociaciones diarias de la BVC.

Asimismo, otros emisores pequeños han venido saliendo del mercado bursátil colombiano: por ejemplo, Tablemac y Valorem, al igual que Tecnoglass, que prefirió enfocarse en el Nasdaq (la bolsa de las tecnológicas en Estados Unidos). Y las pocas acciones que han entrado, como Credifamilia en 2019, todavía no han mostrado un cambio positivo para los volúmenes de negociación.

Debido a esta tendencia que se ha venido registrando, el mercado accionario de la BVC se ha vuelto cada vez más concentrado, rígido, e incluso aburrido, en cuanto a la oferta para invertir.

¿Qué pasa?

Para Diego Franco, presidente de Franco Group, “es un compendio de muchas cosas: por un lado, los costos de transacción en Colombia son muy altos. Y aunque han salido plataformas que han intentado solucionar esto, todavía son pocas las iniciativas. Por otro lado, creo que la gente se cansó de comprar cuanta emisión les vendían, pues en muchas OPI las personas tuvieron malas experiencias. Y esto se debe a que a las comisionistas sólo les interesa vender la mayor cantidad de acciones, incluso cuando las acciones no representen una oportunidad puntual”.

Franco agrega que también es un problema de actitud. “Las comisionistas de bolsa sólo dirigen su atención sobre las mismas acciones, y hacen que otras sean prácticamente ignoradas. Y estas que son ignoradas son castigadas con precios bajos que no son congruentes con sus operaciones y, por ende, para ellas no es rentable seguir en este mercado pagando toda la serie de costos asociados”.

Por esto, para Franco no es sorpresa que se suspendiera la OPI de LatAm Logistic Properties, pues, “dadas las condiciones, la acción iba a salir a un precio que no representaba una oportunidad. Para que entren nuevos emisores a la bolsa se debe impulsar la demanda, y esto se hace con incentivos: con menores costos y con una nueva postura de las comisionistas más abierta”.

Por su parte, Juliana Matiz, CEO de Investopi, advierte que “el entorno económico del país y la rebaja en las calificaciones de riesgo (de Colombia) pone en una posición incómoda al mercado. El panorama global también influye, pues estamos en un momento de alta volatilidad, por lo que para las nuevas acciones es difícil enfrentarse a estos niveles de especulación. No obstante, en lo personal, creo que el principal problema que enfrenta ahora la bolsa es la falta de liquidez e inversionistas. Es necesario que más personas se animen a invertir”.

¿Qué dice la BVC?

El Espectador habló con Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC, quien explica: “Lo que pasa con el mercado de acciones en la bolsa es un reflejo de lo que pasa en la economía colombiana: bajo crecimiento económico, baja competitividad y poca productividad. Además, son pocas las empresas que realizan expansiones fuertes que los motiven a buscar fondos en el mercado de capitales. No obstante, reconocemos que hay una serie de problemas que han dificultado que lleguen nuevos inversionistas y emisores, como los costos de transacción. También es una realidad que el mercado se acostumbró a solo invertir en megacompañías y no en medianas y grandes empresas”.

Córdoba explica que ya están implementando una serie de estrategias para atraer nuevos inversionistas, sobre todo personas de a pie: “Una de nuestras grandes apuestas es A2censo. Una plataforma de financiamiento barato para pymes que nos ha permitido atraer inversión por más de $22.000 millones para 71 empresas desde diciembre de 2019. Gracias a esto hemos logrado atraer a 25.000 nuevos clientes en el último año ”.

En efecto, A2censo se ha convertido en una opción interesante de financiamiento para pymes. El pasado 28 de mayo se conoció que Habi recaudó más de $3.000 millones, en donde la mitad de los fondos se logró en 15 minutos.

A2censo también se ha convertido en una opción de inversión atractiva y dinámica para las personas naturales, y ha impactado sobre todo en el público joven: el 42 % de los usuarios de la plataforma tienen entre 25 y 34 años.

Es básicamente una plataforma de crowdfunding: es decir, los usuarios les prestan de forma conjunta dinero a pymes. Y es relativamente sencillo: al entrar en ella se encuentran diferentes campañas en donde hay información de las empresas, como sus estados financieros y, por supuesto, su meta de recaudo de fondos. También se pueden ver las condiciones de financiamiento: asuntos como el plazo del préstamo y el interés que le ofrecen a los aportantes. De hecho, existen simuladores en los que se puede calcular fácilmente las ganancias según el monto aportado.

También es cómodo desde el punto de vista del monto de inversión, pues se puede participar en las rondas de financiamiento desde $200.000. Y el retorno promedio de la inversión oscila entre el 10 y el 12 % E.A., que es prácticamente seis veces más de lo que están pagando los CDT a 90 días en Colombia.

Asimismo, Córdoba asegura que también se están implementando estrategias para atraer nuevos emisores y no sólo megacompañías.

“Conformamos un equipo de profesionales cuya labor es buscar oportunidades de nuevos emisores dentro de la bolsa. Su trabajo es hablar con las empresas, mostrarles las oportunidades de entrar al mercado de capitales y ayudarles en lo que necesiten. Sin embargo, es claro que es decisión de cada empresa dar el paso de listarse en la bolsa. Adicionalmente, tenemos como objetivo que al final del año tengamos también acciones dentro de A2censo. La idea es crear condiciones para que las empresas medianas y grandes también puedan realizar una emisión, no solo las megacompañías colombianas. Y creemos que el camino es motivar que las personas de a pie inviertan en estas nuevas acciones”, indicó Córdoba.

El ejecutivo también destaca que Colombia es uno de los países más emprendedores, y que sería interesante que Rappi y otras empresas de base tecnológica entren a la BVC. Pero reconoce que “es necesario que las comisionistas y el resto del mercado se abran a nuevas formas de valoración. Muchos emprendimientos tecnológicos están avaluados en cientos de millones de dólares en sus rondas de inversión, pero tienen flujo de caja negativo. Entonces, bajo las técnicas tradicionales entrarían a la bolsa con un precio muy inferior. Por esto se entiende que estas compañías emergentes prefieran el financiamiento de inversionistas especializados y no de una OPI”.

De esta manera, Córdoba hace un llamado para que se revitalicen las redes de distribución en el mercado accionario, que el mercado se abra a un nuevo tipo de empresas e inversionistas.

Buscando nuevos inversionistas

Hay consenso en que la BVC necesita atraer nuevos inversionistas. El problema es que si bien es relativamente sencillo comprar y vender acciones, las formas tradicionales de hacerlo suelen ser restrictivas debido a la serie de costos asociados y montos mínimos de inversión.

Actualmente, la mayoría de los principales bancos del país tiene una empresa hermana que funciona como comisionista de bolsa. Entonces, existen facilidades burocráticas para entrar en este mercado desde una entidad bancaria.

Con llamar al banco o dirigirse a una sucursal física se puede abrir una cuenta de comisionista de bolsa e invertir en cualquiera de las acciones que se prefiera. Incluso se puede pedir ayuda de expertos para implementar una estrategia.

Sin embargo, la mayoría de comisionistas exigen un monto mínimo de inversión, por lo general de $5 millones. Además, se cobran comisiones fijas (de alrededor de $200.000) y variables que dependen de cada entidad. Por esos factores, este mercado accionario no es de fácil acceso para todos.

“Precisamente por esto toman tanta importancia iniciativas como Trii, una plataforma que permite invertir en la bolsa colombiana de forma fácil y barata. Estos desarrollos son el futuro, pues acercan la bolsa a la gente y esto, a su vez, dinamiza el mercado de acciones en Colombia”, explicó Matiz.

Trii es un emprendimiento colombiano que permite invertir sin montos mínimos en las 22 principales empresas que cotizan en la BVC. Su app para móvil es relativamente fácil de usar: se abre la cuenta, se transfiere el dinero con el que se quiere invertir y ya se puede empezar a comprar y vender acciones.

Si bien no hay montos mínimos, se debe tener en cuenta que la plataforma cobra $10.000 + IVA por cada operación de compra y venta menor a $5 millones; si la transacción es mayor que este monto, se cobra 0,2 % (del valor de la operación) + IVA. Son tarifas accesibles para un espectro más amplio de público y todo se puede hacer con el celular.

La BVC está en un punto de inflexión: debe solucionar los problemas de acceso y crear condiciones para que entren nuevos emisores e inversionistas al mercado de acciones. Bajar los costos de acceso y los desarrollos tecnológicos son, por ahora, la receta más clara para revitalizar a la bolsa colombiana.