Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Empresas

Proflora 2025: la floricultura colombiana se reúne para potenciar su desarrollo

El encuentro, desde este 1 de octubre, y reúne innovación, negocios y un concurso técnico que impulsa la competitividad del sector.

María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
01 de octubre de 2025 - 11:15 a. m.
Proflora es un evento que se realiza cada dos años en el país. Imagen de referencia.
Proflora es un evento que se realiza cada dos años en el país. Imagen de referencia.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las formas, colores y olores de las flores nacionales se encuentran desde este miércoles 1 de octubre en Corferias para potenciar los negocios del sector y conectarlo con el mundo.

Se trata de un importante encuentro internacional que pone a Colombia como un referente global que marca las tendencias mundiales de la temporada 2025-2026 y reúne a más de 7.000 visitantes y 300 empresas de 60 países.

Vínculos relacionados

Las remesas ya superan al petróleo: el potente motor que sostiene la economía
El Banrep opta por la cautela y mantiene estables las tasas de interés
El desempleo en Colombia volvió a caer en agosto

“Proflora es un ejemplo del esfuerzo y éxito de los floricultores colombianos y refleja su capacidad de adaptación a los retos cambiantes de los mercados y contextos internacionales. La calidad y representatividad de nuestros asistentes lo confirma. Estamos complacidos de recibir a tantos países, de ser epicentro de negocios internacionales y de potenciar mundialmente el relacionamiento del sector”, afirmó Augusto Solano, presidente de Asocolflores (Asociación Colombiana de Exportadores de Flores), la organizadora del evento.

El encuentro será hasta el sábado 4 de octubre y tendrá la participación de productores, proveedores de materia vegetal y las empresas más confiables de insumos y servicios vinculadas a la industria floricultora.

También se dará el Concurso Técnico de Variedades, que es uno de los principales atractivos de Proflora y asegura que las flores de Colombia sigan presentes en celebraciones, vitrinas comerciales, hoteles y restaurantes alrededor del mundo.

Las categorías en competición incluyen desde rosas, claveles, crisantemos y hortensias, y van hasta fillers, flores tropicales, follajes y otras especies.

Además, durante cuatro días, productores y obtentores presentan nuevas variedades desarrolladas tras años de investigación, evaluadas por innovación, calidad y durabilidad. Este concurso permite a los visitantes internacionales conocer las propuestas que emergen desde Colombia para el sector y generar conexiones estratégicas que impulsan el comercio global del sector.

Para esta edición estarán presentes algunas de las asociaciones más importantes del universo floral:

  1. Society of American Florists (SAF)
  2. Wholesale Florist & Florist Supply Association (WF&FSA)
  3. America´s Flower Connection (AFIF)
  4. American Floral Endowment (AFE)
  5. California Association of Flower Growers & Shippers (CALFLOWERS)
  6. That Flower Feeling Foundation
  7. International Fresh Produce Association (IFPA)
  8. International Flower Trade Association (Unión Fleurs)
  9. The International Association for Horticultural Producers (AIPH)
  10. Floriculture Sustainability Initiative (FSI)

“Este evento combina hospitalidad, innovación y oportunidades de negocio, permitiendo que productores, obtentores, distribuidores, importadores y comercializadores de diferentes países compartan tendencias y establezcan alianzas estratégicas. Proflora fortalece la presencia internacional de las flores de Colombia”, concluyó Solano, presidente de Asocolflores.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Flores

Proflora 2025

Floricultura

Flor

Asocolflores

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.