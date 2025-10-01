Proflora 2025: la floricultura colombiana se reúne para potenciar su desarrollo

Proflora es un evento que se realiza cada dos años en el país. Imagen de referencia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Las formas, colores y olores de las flores nacionales se encuentran desde este miércoles 1 de octubre en Corferias para potenciar los negocios del sector y conectarlo con el mundo.

Se trata de un importante encuentro internacional que pone a Colombia como un referente global que marca las tendencias mundiales de la temporada 2025-2026 y reúne a más de 7.000 visitantes y 300 empresas de 60 países.

“Proflora es un ejemplo del esfuerzo y éxito de los floricultores colombianos y refleja su capacidad de adaptación a los retos cambiantes de los mercados y contextos internacionales. La calidad y representatividad de nuestros asistentes lo confirma. Estamos complacidos de recibir a tantos países, de ser epicentro de negocios internacionales y de potenciar mundialmente el relacionamiento del sector”, afirmó Augusto Solano, presidente de Asocolflores (Asociación Colombiana de Exportadores de Flores), la organizadora del evento.

El encuentro será hasta el sábado 4 de octubre y tendrá la participación de productores, proveedores de materia vegetal y las empresas más confiables de insumos y servicios vinculadas a la industria floricultora.

También se dará el Concurso Técnico de Variedades, que es uno de los principales atractivos de Proflora y asegura que las flores de Colombia sigan presentes en celebraciones, vitrinas comerciales, hoteles y restaurantes alrededor del mundo.

Las categorías en competición incluyen desde rosas, claveles, crisantemos y hortensias, y van hasta fillers, flores tropicales, follajes y otras especies.

Además, durante cuatro días, productores y obtentores presentan nuevas variedades desarrolladas tras años de investigación, evaluadas por innovación, calidad y durabilidad. Este concurso permite a los visitantes internacionales conocer las propuestas que emergen desde Colombia para el sector y generar conexiones estratégicas que impulsan el comercio global del sector.

Para esta edición estarán presentes algunas de las asociaciones más importantes del universo floral:

“Este evento combina hospitalidad, innovación y oportunidades de negocio, permitiendo que productores, obtentores, distribuidores, importadores y comercializadores de diferentes países compartan tendencias y establezcan alianzas estratégicas. Proflora fortalece la presencia internacional de las flores de Colombia”, concluyó Solano, presidente de Asocolflores.

