El Banrep se inclinó por la cautela: se mantienen las tasas de interés

La junta directiva del Banco de la República decidió mantener las tasas de interés en 9,25 %. Cuatro codirectores votaron a favor de esta decisión, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno por un recorte de 25 puntos.

La junta directiva tuvo en cuenta que la inflación en agosto se ubicó en 5,1 % y la inflación básica (sin alimentos ni regulados) en 4,8 %, por encima de los pronósticos del equipo técnico del Banco. Ahora se espera una “convergencia más lenta” de la inflación a la meta (3 %).

En cambio, la actividad económica creció 2,5 % en el segundo trimestre del año, en línea con lo esperado por el equipo técnico. “Este crecimiento refleja el buen dinamismo de la demanda interna, con aumentos sostenidos en el consumo y crecimientos recientes en la inversión, especialmente en obras civiles y en maquinaria y equipo”, resaltó la junta.

El Banco de la República también dijo que las condiciones financieras externas se han tornado “más holgadas” en las últimas semanas, pero persiste la incertidumbre sobre los efectos de la política comercial de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas regionales y globales.

El impacto de las tasas de interés

La tasa de política monetaria que fija el Banco de la República afecta las otras tasas de la economía (como las de los créditos). Con tasas altas, básicamente, es más caro endeudarse y, por ende, se espera que las personas consuman menos y se contenga el aumento de los precios.

La junta decidió aumentar, entre septiembre de 2021 y abril de 2023, las tasas de interés hasta el 13,25 % y mantenerlas varios meses para contener la inflación. Como los precios cedieron, el Emisor empezó a recortar los tipos de interés en diciembre de 2023.

El ajuste se ha hecho a un ritmo más lento del que preferiría el Gobierno. La administración de Gustavo Petro sostiene que bajar las tasas es necesario para reactivar la economía.

Este año solo se ha hecho una reducción de 25 puntos básicos. Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que la decisión de los codirectores “no acompaña el propósito de la economía del país”. Agregó que la “no adopción de políticas que estimulen el crecimiento económico, perjudican la capacidad de reacción del Estado frente a las incertidumbres internacionales”.

Al respecto, el Banco de la República ha dicho que la prudencia es la mejor carta: si se hace un recorte más acelerado, la inflación podría repuntar, afectando el bolsillo de todos los colombianos y obligando al Emisor a subir, de nuevo, los tipos de interés.

La inflación en Colombia

Aunque el panorama inflacionario en Colombia ha mejorado en los últimos dos años —la variación del Índice de Precios al Consumidor tocó techo en marzo de 2023, cuando se ubicó en 13,34 %— el dato sigue lejos de la meta del Banco de la República, que es 3 %.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, dijo en la rueda de prensa que la reducción de la inflación se evidenció de manera clara en la segunda mitad de 2023 y 2024, pero no en 2025. “Desde noviembre del año pasado tenemos básicamente una inflación alrededor del mismo nivel, aunque con una tendencia a la baja de la inflación básica que continuó hasta mayo, cuando se estabilizó en 4,8 %”.

En agosto de 2025, la inflación registró una variación del 5,1 % anual, por encima del dato reportado en julio (4,9 %) y de las proyecciones de la mayoría de los analistas.

Colombia canceló línea de crédito flexible del FMI

La junta directiva del Banco de la República informó que las autoridades colombianas cancelaron el acuerdo de la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) que Colombia tenía vigente desde abril de 2024.

“La decisión se toma dado que el acceso a los recursos ha sido suspendido por parte del organismo desde el pasado 26 de abril de 2025 y seguirá suspendido hasta el vencimiento del acuerdo vigente, según la evaluación llevada a cabo en la consulta del Artículo IV”, dice el comunicado del Banco.

El anuncio llega después de que se conoció un informe en el que el FMI advirtió que la situación fiscal del país se ha deteriorado.

