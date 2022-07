¿Qué hay detrás de la prohibición en contra de Apple en Colombia?

La empresa alega que la tarifa que cobra Ericsson por el uso de su patente es elevada, y que está usando al sistema judicial de Colombia para hacer ruido mediático y así favorecerse en la cita que tienen en la corte de Texas, en diciembre. Foto: Chris Ratcliffe

Una novela judicial, con protagonistas tecnológicos, se ha desatado en los últimos días. Ericsson demandó a Apple por el uso gratuito que la segunda le estaría dando a una patente que hace posible la conexión 5G en sus dispositivos iPhone y iPad.

Tras conocerse que el Juzgado 43 del circuito de Bogotá concedió unas medidas cautelares que pedía el demandante, la noticia hoy es que en Colombia no se pueden importar ni comercializar dispositivos Apple que incorporan conectividad 5G. Un golpe significativo para la marca de la manzana que, según analistas de mercado, cuenta con un market share cercano al 5 % en el país.

Lea también: Juzgado prohíbe la venta de todos los iPhone e iPad con tecnología 5G en Colombia

Todo este lío es complejo de entender que, por su naturaleza, está acompañado de componentes técnicos y jurídicos. Consultamos a varios expertos en el campo (incluyendo al abogado que representa a Ericsson en Colombia) para explicarle, casi que de modo granular, todos los detalles detrás de esta decisión que hoy puede preocupar a miles de consumidores.

¿Por qué la demanda contra Apple?

Según lo explicado a este medio por Carlos R. Olarte García, quien es el apoderado de Ericsson en este litigio, el 14 de enero de 2022 se le venció a Apple el derecho (que había adquirido por siete años) para operar una patente de conectividad 5G desarrollada por el demandante. Es decir, durante seis meses la compañía californiana estaría usando esta licencia de forma ilegítima, al no reconocer los derechos económicos que Ericsson tiene sobre la misma.

¿Por qué la demanda en Colombia?

Lo cierto es que esta es una demanda con implicaciones globales, pues Apple estaría utilizando de forma irregular dicha patente en todos los países donde tiene presencia. De hecho, Olarte precisa que litigios similares se adelantan en Alemania, Reino Unido, Bélgica, Brasil y Estados Unidos, por lo que Colombia sería la primera pieza de dominó en caer.

Le puede interesar: Videojuegos y otros temas en los que el 5G cambiará nuestro día a día

“Ericsson escogió a Colombia porque estaba convencida de que acá el procedimiento para proteger la propiedad industrial es eficaz, transparente y rápido”, detalla el abogado, quien agrega que esta no es la primera vez que Apple tiene un pleito por el uso de patentes de Ericsson.

Asegura que emplea esta estrategia para favorecerse en la negociación, es decir, usar su músculo financiero para soportar meses con vetos en la comercialización de sus productos y, al final, conseguir un precio más bajo por el uso de dichas patentes, que en este caso es de US$5 por cada dispositivo con conectividad 5G.

¿Cómo afecta esto a los usuarios en Colombia?

Quienes hayan comprado un iPhone o iPad en el país con conectividad 5G pueden estar tranquilos. Ericsson no prepara acciones para afectar a dichos dispositivos. Es más, aquellos que todavía se encuentran en el inventario de las tiendas pueden ser comercializados.

La medida afecta a las unidades que, después de emitido el fallo, pretendan ser importadas y comercializadas. Si este pleito legal tarda meses, o incluso años en resolverse, evidentemente los consumidores de esta marca se verán limitados para acceder a los nuevos dispositivos.

Le sugerimos leer: ¿Cuándo sale IOS 16 y en cuáles iphone se podrá actualizar?

En el eventual caso en que Apple se resista a ceder a las exigencias de Ericsson, y no logre un fallo judicial que la favorezca, podría contemplar la alternativa de traer a Colombia dispositivos sin conectividad 5G. En el corto plazo esto no sería significativo, pues en el país la tecnología de punta en esta materia sigue siendo el 4G. No obstante, a la vuelta de unos meses, o años, cuando el Ministerio de las TIC comience a habilitar el espectro para que los operadores usen el 5G con fines comerciales en el país, sí se sentirá esa limitación, y más cuando en el mercado hay dispositivos de gama media que ofrecen dicha prestación.

¿Cómo podría resolverse este pulso legal?

Según lo explicado por expertos en derecho, una de las formas más inmediatas para que se levante esta restricción es que Apple salde la deuda que tiene con Ericsson. Aunque no se conoce la cifra exacta de cuántos teléfonos y iPads ha comercializado en el transcurso del año en todo el mundo, se podría hacer una aproximación con base en los 85 millones de iPhones que vendió en el cuarto trimestre de 2021 (según la firma Canalys, Apple es la segunda marca de teléfonos inteligentes con más representación en el mercado global - 18 % -, por debajo de Samsung que goza de un 24 %).

Solo en teléfonos inteligentes, Apple tendría que pagar más de US$850 millones, que representan una pequeña fracción si se comparan con los US$365.820 millones que obtuvo en ingresos en el año 2021 (según la firma Statista). Aunque, como lo explica el abogado de Ericsson, es muy probable que logre un acuerdo por debajo de los US$5 por dispositivo.

Otra posibilidad es que las medidas cautelares que emitió el juzgado (que, de nuevo, son preliminares) las tumbe (en apelación) el Tribunal de Bogotá, que es el que tiene la última palabra. Como lo explica el abogado litigante Fabio Humar es posible que este escenario se presente, pues en la primera decisión judicial no se contó con la versión de Apple.

“Colombia es de los pocos países en los que se puede decretar una medida cautelar sin oír a la contraparte, lo que deja serias dudas en este caso”, dice Humar. Según información publicada por Reuters, Apple levanta una defensa en la que tiene una lista de reclamos en contra de Ericsson. La que parece ser la más importante es que la empresa sueca presentó estas demandas de forma encubierta (sin informarle) con el propósito de generar ruido en su lucha por las tarifas de licencia para el estándar inalámbrico 5G.

Le sugerimos leer: Piloto de drones: ¿en qué consiste y cuánto se gana en esta nueva profesión?

Según lo informado por Reuters, la estrategia de Ericsson estaría obligando a Apple a lidiar con costos económicos y jurídicos antes de una cita judicial que tienen ambas marcas en diciembre en una corte de Texas, Estados Unidos.

El argumento de Apple para no pagar dicho licenciamiento a Ericcson es que el costo del mismo es “excesivamente elevado” y que sabe que en diciembre el juez o jueza que asuma el caso le va a dar la razón.

“Es sorprendente”, dijo el profesor Juan Francisco Ortega, director de la maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes, en referencia a lo inédito de la medida. “Pero de poder se puede”. Según explicó Ortega, si bien Apple ha dicho que es imposible cumplir con esta medida cautelar, “posible sí es: se pueden establecer medidas de frontera para que no ingresen. Que es difícil, sí. Incluso, el juez pide comunicarle a los distribuidores que se abstengan de vender porque se vulnera la patente”.

Guillermo A. Navarro, quien es socio director de Derecho Industrial Muñoz abogados, cree que otro argumento que empleará Apple para defenderse de Ericsson es que no se puede aplicar una medida cautelar sobre algo que ni siquiera está en funcionamiento (porque en Colombia no hay uso comercial de 5G) y que no se está explotando.

Otros abogados consultados por este medio detallan que, si la justicia favorece a Apple, Ericsson tendría que pagar una caución de $200 millones (lo que representa la venta de unos 50 iPhone 13). Esta cifra sería irrisoria, pues en casos similares se han llegado a imponer cauciones de hasta $15.000 millones, ya que el demandado puede perder mucho dinero con una prohibición así.

Otra arista legal es que, según Guillermo Cáez Gómez, quien es socio de la firma CMM Abogados, el fallo del juzgado es de difícil cumplimiento por parte de Apple en Colombia, pues transgrede el principio de neutralidad de la red. Es decir, Apple no podría entrar a prohibir a los comercios electrónicos la venta de sus productos en Colombia, porque para eso tendría que garantizar el bloqueo de usuarios, con ubicación en Colombia, en plataformas como Mercadolibre, Amazon y otros e-commerce nacionales.

“Adicional a lo anterior debe verse la necesidad de la medida versus el efecto sobre la protección al consumidor colombiano en el ejercicio de la garantía de productos, el derecho a reemplazo e incluso a reparación de los bienes presuntamente transgresores de un derecho individual”, concluyó Cáez.

¿Una medida justa?

Aunque en Colombia no se ha dado la última palabra en este pulso legal, tanto Ericsson como Apple tienen razones para defender sus intereses. La primera, exigiendo el pago de lo que considera justo por el uso de un desarrollo tecnológico que a todas luces le costó (no sacó la innovación del sombrero y la marca de la manzana debe reconocerle económicamente por eso); mientras que la segunda cree que el cobro es excesivo y que Ericsson está usando el sistema judicial de Colombia para hacer ruido y llegar pisando fuerte a su juicio en Texas, en diciembre de este año.

Lo cierto es que el usuario queda en la mitad de esta disputa y con la incertidumbre de lo que pueda suceder. Un nuevo enfoque, que es el que plantean algunos abogados consultados por este medio, es que la decisión final que se tome debería tener en cuenta los derechos de quienes ven en Apple una marca para satisfacer sus necesidades de acceso a la tecnología.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.