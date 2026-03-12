“Que paguen menos”: propuesta del Gobierno reduciría costo de energía en hogares vulnerables

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - DBenitostock

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aplicar tarifas diferenciales en el servicio de energía eléctrica para las familias más vulnerables del país es el propósito del último proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía.

La propuesta busca aliviar el costo del servicio para los usuarios de estratos 1 y 2, especialmente en territorios donde históricamente se han registrado mayores dificultades para la prestación del servicio eléctrico, en áreas especiales como zonas rurales de menor desarrollo y difícil gestión.

El proyecto establece lineamientos transitorios de política pública y mecanismos para que los comercializadores de energía puedan reflejar esta diferenciación tarifaria en sus esquemas de comercialización y que así se priorice a los usuarios más vulnerables.

En estos casos, los comercializadores de energía podrán tener la tarifa más baja del mercado, siempre y cuando esta aplicación resulte en una reducción del costo de la electricidad para los usuarios mencionados, de acuerdo con el documento.

Los lineamientos transitorios se podrán aplicar hasta tanto la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) adopte modificaciones específicas a la Fórmula Tarifaria General para la venta a los usuarios.

De acuerdo con el ministerio, con el cambio se buscan avanzar en la equidad tarifaria del sistema eléctrico y responder a la necesidad de las poblaciones con mayores barreras en el acceso y pago del servicio.

La Comisión, además, deberá reflejar los lineamientos en una resolución, mediante la cual adopte las fórmulas tarifarias generales que permitan a los comercializadores minoristas de electricidad establecer, para el nuevo periodo tarifario, los costos.

“La política pública debe corregir las desigualdades que hoy enfrentan miles de familias en las áreas especiales del país. En 30 años de historia del mercado de energía, los usuarios de estrato 6 han sido tratados de igual manera que los usuarios de estratos 1, es hora de que quien gane menos, pague de la misma manera”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El jefe de la cartera energética explicó que esta iniciativa también busca fortalecer la sostenibilidad del servicio en estos territorios, permitiendo mecanismos tarifarios que reconozcan las particularidades técnicas y sociales de estas zonas.

“Nuestro objetivo es proteger a los usuarios más vulnerables y, al mismo tiempo, garantizar que el servicio de energía eléctrica se preste con continuidad y calidad”, agregó.

El proyecto de resolución será sometido a comentarios de los actores del sector, autoridades territoriales, empresas y ciudadanía, como parte del proceso de construcción participativa de la política energética del país.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.