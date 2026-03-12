Gasolina, celulares, maíz y medicamentos: productos que más compró Colombia en el exterior

Imagen de referencia. Foto: Archivo Particular

Cada día llegan a los puertos barcos cargados de contenedores. En su interior viajan piezas conocidas de la economía cotidiana: combustible, celulares, maíz y medicamentos y máquinas para procesar datos (como computadores y servidores).

De acuerdo con cifras de Legiscomex, analizadas por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), fueron los cinco bienes que lideraron la lista de importaciones en 2025.

Y es que en cifras generales, el país importó bienes US$70.502 millones CIF, un 10 % más que en 2024, según el DANE.

Dentro de ese universo de compras externas, ese pequeño grupo de productos concentra una porción significativa del gasto, pues sumaron USD 8.194 millones, lo que equivale a cerca del 11,6 % de todas las importaciones del país.

Es decir, uno de cada nueve dólares que Colombia gastó en compras externas se destinó a estos bienes.

¿Qué productos crecieron más?

Más allá del volumen, los datos también muestran qué bienes están creciendo con mayor rapidez en las compras externas del país.

Entre los cinco productos principales, todos registraron aumentos durante 2025:

Gasolina: +5,5 %.

Teléfonos inteligentes: +7,3 %.

Maíz amarillo duro: +17,4 %.

Medicamentos: +10,4 %.

Máquinas para procesar datos: +21,8 %.

El crecimiento más acelerado lo registró la tecnología. Las máquinas para procesar datos, categoría que incluye computadoras y equipos informáticos, aumentaron más de 21 %, reflejando la expansión del consumo tecnológico en hogares y empresas.

El caso del maíz también llama la atención. Su aumento superior al 17 % responde en buena parte a la demanda del sector pecuario, que depende de este grano como insumo clave para producir alimentos balanceados para aves, cerdos y ganado.

Manufacturas dominan las compras externas

El detalle de las cifras muestra una tendencia: Colombia importa sobre todo manufacturas.

En 2025, este renglón sumó USD 52.937 millones, un crecimiento de 11,7 % frente al año anterior. Destacaron las compras de maquinaria y equipos de transporte, que aumentaron 14,3 %, un indicador que suele reflejar inversión empresarial y renovación tecnológica.

En contraste, las importaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron las únicas que retrocedieron. Este grupo cayó 2,5 %, con compras por USD 7.090 millones, principalmente por una reducción de 6,2 % en combustibles y lubricantes minerales.

Los productos agropecuarios, alimentos y bebidas también mostraron dinamismo. Las compras externas en este segmento alcanzaron USD 10.346 millones, con un aumento de 10,8 % impulsado por alimentos y animales vivos.

China amplía su ventaja como principal proveedor

Si se observa el origen de las mercancías, el mapa comercial también muestra un cambio relevante.

Durante 2025, las importaciones desde China alcanzaron USD 19.375 millones, lo que representó un crecimiento de 21,6 % frente a 2024 y una participación de 27,4 % del total.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con USD 16.175 millones, aunque en este caso las compras registraron una caída de 1,8 %.

La brecha entre ambos socios comerciales supera los USD 3.200 millones, lo que confirma la creciente presencia de la industria china en el mercado colombiano.

Detrás de los dos gigantes aparecen otros socios relevantes:

México, con US$3.535 millones

Brasil, con US$3.515 millones

Alemania, con US$2.320 millones

El crecimiento de las compras desde China estuvo impulsado principalmente por bienes durables y de transporte. Entre los productos que más aumentaron se destacan vehículos para transporte de personas, con un crecimiento de 101,9 %, y motocicletas, que subieron 57,6 %.

