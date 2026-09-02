¿Quién es Diego Urrego, nuevo presidente encargado de Colpensiones?

Imagen de referencia. Foto: Tomado de Colpensiones

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La administración del sistema público de pensiones en Colombia (Colpensiones) tendrá un nuevo presidente encargado. Se trata de Diego Alejandro Urrego Escobar, quien ya lleva 14 años dentro de la entidad.

Su designación temporal fue por decisión unánime de la Junta Directiva. La sesión fue presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López, quien integra la Junta como delegada del presidente Abelardo de la Espriella.

Colpensiones ha tenido varios cambios significativos en sus altos cargos, debido al cambio de Gobierno y a la implementación de la reforma pensional, luego de que la Corte Constitucional declarara exequible cerca del 90 % de la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro.

Todavía falta que la Cámara de Representantes discuta de nuevo los 10 apartes que devolvió el tribunal para que se adelante el trámite correspondiente.

Recientemente hubo dos cambios en la junta de Colpensiones. El Decreto 1306 designó a dos representantes. Se trata de Diana Margarita Ojeda Visbal y Nicolas Farfán Namen, quienes van por cuenta del presidente de la República en la Junta Directiva de la entidad.

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¿Quién es Diego Urrego?

El nuevo presidente encargado de Colpensiones no es nuevo en la entidad, pues ya se desempeñaba como gerente de Defensa Judicial, por lo que ha participado en procesos sobre asuntos pensionales y litigios.

También ha ocupado otros cargos dentro de Colpensiones durante 14 años, como jefe asesor de comunicaciones, gerente Nacional de Doctrina, secretario técnico de la Junta Directiva, entre otros. Urrego llegó a la entidad en 2012, aunque, en general, su experiencia laboral ha estado relacionada con los fondos de pensiones. También trabajó para Porvenir y el Seguro Social.

Cuenta con un título de Abogado de la Universidad de la Sabana y con una maestría en Derecho, con énfasis en derecho público de la Universidad del Rosario. Desde hace cinco años es docente en la última institución, de acuerdo con su perfil público.

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