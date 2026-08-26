Revés en la Cámara de Infraestructura: ¿por qué Carolina Soto no será presidenta del gremio?

Edificio de la CCI. Imagen de referencia. Foto: Cortesía

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La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se ha visto envuelta en una controversia por cuenta de que la elección de su presidenta tuvo un revés político.

La Junta Directiva de la entidad había elegido a Carolina Soto Losada, pero su nombramiento tuvo un revés luego de que se conociera que la decisión no había sido bien vista por el Gobierno de Abelardo de la Espriella debido, al parecer, a temas políticos.

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Soto es economista de la Universidad de Los Andes, magíster en Economía de la misma universidad. También cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. En su hoja de vida se destaca que fue miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República entre 2018 y 2021.

Se comenta que detrás del revés están las razones políticas. Aunque desde la CCI sostienen que fue Soto Losada la que declinó su designación.

“La Junta Directiva Nacional agradece a la doctora Soto Losada su disposición, así como el tiempo y la atención que dedicó durante el proceso de selección, y reconoce su trayectoria y experiencia, que fueron valoradas a lo largo de este proceso”, dijo la Cámara en un comunicado.

Mientras se define quién liderará el gremio, la CCI sostiene que continuará desarrollando su agenda y que cumplirá los compromisos adquiridos con sus afiliados y con el sector de la infraestructura.

Vale recordar que la vacante en la presidencia se dio gracias a que el Gobierno de Abelardo de la Espriella nombró a la que era presidenta del gremio, María Consuelo Araujo, como embajadora de Colombia en Washington.

Si bien la CCI asegura que mantiene su agenda, su compromiso con sus afiliados y su propósito, el país atraviesa una coyuntura que requiere que tenga una dirección general uno de los sectores más importantes para las labores de reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.

El gremio es un actor fundamental para el desarrollo de la infraestructura y el desarrollo de los proyectos que requiere el país, especialmente ahora. El hecho de que esté en líos internos y directivos no contribuye a que pueda desempeñar su labor.

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