Satena transporta ayudas humanitarias al Pacífico tras el sismo

Se reciben alimentos, medicamentos y productos básicos en puntos de Bogotá y Medellín. Foto: Satena

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Satena puso en marcha una jornada para recoger y transportar ayuda humanitaria hacia las comunidades del Pacífico afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La aerolínea llevará las donaciones a Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto, cuatro de los territorios afectados por la emergencia.

La campaña reúne a trabajadores de la aerolínea estatal y empresas aliadas para recoger alimentos no perecederos, medicamentos y elementos de primera necesidad. Entre los productos que se pueden donar están agua embotellada, arroz, pasta, lentejas, alimentos enlatados y papel higiénico.

Satena utilizará sus vuelos hacia el Pacífico para trasladar las ayudas.

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La operación cobra especial importancia, debido a que varias carreteras de la región han sufrido cierres por deslizamientos y daños provocados por el sismo, de los que, de manera preliminar, aún no hay informes oficiales detallados.

“El Pacífico ha sido durante años una región fundamental para Satena y hoy, cuando sus comunidades atraviesan un momento difícil, nuestra responsabilidad va más allá de mantenerlas conectadas. Queremos poner nuestra capacidad y el compromiso de nuestros colaboradores y aliados al servicio de quienes necesitan ayuda”, afirmó el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de SATENA.

Para recibir las donaciones, la aerolínea habilitó tres puntos:

Bogotá : Hangar Bogotá de SATENA, en la Avenida El Dorado # 103-08 (Interior 11).

Bogotá : bodega de carga de SATENA, en la Calle 25D Bis # 102A - Bodega 1.

Medellín: bodega de carga de SATENA, en la Carrera 65g # 14 - 71.

La jornada también tendrá un componente de alimentación. Satena se unió con Karma Cine para preparar sancochos comunitarios en Quibdó, Buenaventura y Nuquí, con el propósito de acompañar a las comunidades, además de entregar los alimentos y otros productos recolectados.

“En momentos como este, conectar también significa estar presentes. Cada alimento, cada insumo y cada aporte representa una manera concreta de acompañar a las familias del Pacífico y demostrar que estas comunidades no están solas”, agregó Zuluaga.

Otros puntos donde se reciben donaciones

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) también publicó un listado de centros de acopio que están recibiendo ayudas para las familias afectadas por el terremoto.

Entre ellos están puntos en Bogotá, Medellín, Montería, Neiva, Santa Marta, Barranquilla, Ibagué, Cúcuta, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Pailitas, Tame, Riohacha, Casanare, Arauca y San Diego (Cesar). También aparece un punto en Doral, Florida, Estados Unidos.

En Bogotá, por ejemplo, la SIC reportó puntos de recepción en el GAULA, en la carrera 47 # 94-68, y en CODABAS, carrera 7 # 180-75.

En Medellín se habilitó un punto en la carrera 80 # 49A-39, mientras que en Cartagena se reciben donaciones en las parroquias Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Cristo Rey, además del Banco de Alimentos de Cartagena.

Los centros reciben principalmente alimentos no perecederos, medicamentos y líquidos, aunque las condiciones pueden variar según cada punto de acopio.

Vale decir que la iniciativa de Satena ocurre mientras el Pacífico continúa entre las regiones más afectadas por el terremoto. En Buenaventura, por ejemplo, las autoridades reportaron miles de viviendas afectadas y la carretera de acceso al distrito permanecía con restricciones por los deslizamientos. En San José del Palmar, Chocó, el municipio donde estuvo el epicentro, la vía hacia el Valle del Cauca continuaba cerrada por los derrumbes provocados por el sismo.

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