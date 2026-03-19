Sindicato de Ecopetrol pide la salida de Roa, en medio de investigaciones judiciales

Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Las recientes investigaciones judiciales a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, han despertado opiniones y solicitudes al interior de la empresa.

La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más relevante de la industria petrolera, solicitó que se le apartara del cargo al presidente Roa.

A través de un comunicado, la junta directiva reconoce que la industria plantea grandes desafíos a la compañía y el momento exige esfuerzos para lograr la sostenibilidad.

“Los señalamientos y las múltiples investigaciones que actualmente cursan en contra del presidente Ricardo Roa agravan la situación y aumentan la incertidumbre del grupo empresarial para avanzar con éxito en su administración, tal como se lo demanda el cumplimiento de la estrategia empresarial que requiere Ecopetrol y el país”, resalta la USO.

Por eso el sindicato exige que la compañía proceda a apartar del cargo al presidente de Ecopetrol S.A. en cumplimiento de los estatutos y manuales que rigen a la compañía, para preservar sus intereses fundamentales, proteger la reputación institucional y recuperar la confianza del público.

En contexto: Fiscalía imputa a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por posible tráfico de influencias.

Vale recordar que el miércoles 11 de marzo, la Fiscalía imputó a Ricardo Roa por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias. El caso está relacionado con la compra de un lujoso apartamento ubicado al norte de Bogotá y la presunta orden de amarrar contratos a favor de quien se lo vendió.

A pesar de que la USO pide la salida de Roa, el sindicato reconoce el avance en el modelo de relacionamiento entre la empresa y el sindicato, logrado con la actual administración. Además de la voluntad política de su presidente para alcanzar acuerdos en beneficio de la calidad de vida de las personas trabajadoras y sus familias.

“Como organización sindical, reconocemos los aportes y la gestión adelantada por el ciudadano Ricardo Roa. Sin embargo, la responsabilidad con los empleados, en el marco de las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas que actualmente cursan en su contra, hace inviable su permanencia en la presidencia de Ecopetrol”, concluye la USO.

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