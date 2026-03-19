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Sindicato de Ecopetrol pide la salida de Roa, en medio de investigaciones judiciales

La organización sindical de la empresa advierte que las pesquisas afectan la confianza pública y pide aplicar los protocolos internos para proteger la estabilidad corporativa.

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Redacción Economía
19 de marzo de 2026 - 03:14 p. m.
Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Imagen de referencia.
Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Imagen de referencia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Las recientes investigaciones judiciales a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, han despertado opiniones y solicitudes al interior de la empresa.

La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más relevante de la industria petrolera, solicitó que se le apartara del cargo al presidente Roa.

A través de un comunicado, la junta directiva reconoce que la industria plantea grandes desafíos a la compañía y el momento exige esfuerzos para lograr la sostenibilidad.

“Los señalamientos y las múltiples investigaciones que actualmente cursan en contra del presidente Ricardo Roa agravan la situación y aumentan la incertidumbre del grupo empresarial para avanzar con éxito en su administración, tal como se lo demanda el cumplimiento de la estrategia empresarial que requiere Ecopetrol y el país”, resalta la USO.

Por eso el sindicato exige que la compañía proceda a apartar del cargo al presidente de Ecopetrol S.A. en cumplimiento de los estatutos y manuales que rigen a la compañía, para preservar sus intereses fundamentales, proteger la reputación institucional y recuperar la confianza del público.

En contexto: Fiscalía imputa a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por posible tráfico de influencias.

Vale recordar que el miércoles 11 de marzo, la Fiscalía imputó a Ricardo Roa por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias. El caso está relacionado con la compra de un lujoso apartamento ubicado al norte de Bogotá y la presunta orden de amarrar contratos a favor de quien se lo vendió.

A pesar de que la USO pide la salida de Roa, el sindicato reconoce el avance en el modelo de relacionamiento entre la empresa y el sindicato, logrado con la actual administración. Además de la voluntad política de su presidente para alcanzar acuerdos en beneficio de la calidad de vida de las personas trabajadoras y sus familias.

“Como organización sindical, reconocemos los aportes y la gestión adelantada por el ciudadano Ricardo Roa. Sin embargo, la responsabilidad con los empleados, en el marco de las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas que actualmente cursan en su contra, hace inviable su permanencia en la presidencia de Ecopetrol”, concluye la USO.

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Por Redacción Economía

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PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 23 segundos
quien de la USO solicito la renuncia del presidente de Ecopetrol??
Greco(36099)Hace 10 minutos
Este regimen esta acabando con ECP ya que el rubro de las reservas probadas de CRUDO esta siendo vendida porque el proceso de exploración esta en el mínimo. Si esta tendencia se mantiene en un periodo de 7 a 10 años la refinería de BarrancaBermeja para y esta ciudad será un caserío y la USO será una Usito y ni hablar de los pensionados quien les pagara su pensión.
Guillermo(n5sqs)Hace 10 minutos
El presidente de la USO hasta ahora se desmarca del Sr. Roa, se le iba haciendo como tarde, quizás por guardarle lealtad a Petro. https://www.lasillavacia.com/en-vivo/junta-directiva-define-futuro-de-roa-en-presidencia-de-ecopetrol/
cesarc655(66636)Hace 29 minutos
USO? Porqué no muestran el facsímil del comunicado. Quién fue el vocero de la organización? información a base de chismes?
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