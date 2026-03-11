Fiscalía imputa a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por posible tráfico de influencias

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ha negado desde el principio que la compra de su apartamento esté relacionada con movidas ilegales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la mañana de este miércoles 11 de marzo, la Fiscalía General de la Nación imputó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias. El caso está relacionado con la compra de un lujoso apartamento ubicado al norte de Bogotá y la presunta orden de amarrar contratos a favor de quien se lo vendió.

La imputación se adelantó de forma virtual, ante el despacho del juez 35 de control de garantías de Bogotá. Roa se conectó a la audiencia acompañado de su abogado, Juan David Quiroga. Por parte del búnker, fue la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán la encargada de adelantar la imputación en contra del presidente de la estatal petrolera.

Según la información entregada por la fiscal Garrido Duran durante la audiencia, el caso se remonta al año 2024, cuando Roa ya había sido nombrado presidente de Ecopetro y Luis Enrique Rojas estaba al frente de Hocol, una filial de la empresa estatal que se dedica a actividades de extracción de petróleo y gas natural en el país.

Para esa fecha, estaban ocurriendo dos movidas de forma simultánea. Por un lado, Roa estaba negociando la compra de un apartamento en el edificio Entreparques, ubicado en el exclusivo sector de El Chicó, en Bogotá. El inmueble era propiedad de la empresa Princeton International Holding y estaba avaluado en más de COP 2.700 millones.

El intermediario de ese negocio habría sido Juan Guillermo Mancera, por medio de la empresa Innova Mercadeo. Él habría sido el encargado de negociar con Roa y pactar la venta del apartamento en COP 1.800 millones, una cifra mucho menor a la del avalúo del inmueble. Al mismo tiempo, la firma Hocol, una de las filiales de Hocol, estaba negociando la operación del proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira.

Mancera, representante de Innova Mercadeo y quien negoció el apartamento con Roa, también era para entonces el representante legal de la empresa Gaxi SA ESP, interesada en hacerse al proyecto de Ecopetrol y Hocol en La Guajira. Según la teoría de la Fiscalía, Roa le habría dado la instrucción el entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, para que direccionara ese contrato hacia la empresa representada por Mancera.

Esa indicación se la habría dado en dos oportunidades: en un encuentro en un restaurante en Bogotá y durante una reunión privada en las oficinas de Ecopetrol. Hocol y Gaxi incluso alcanzaron a firmar un memorando de entendimiento sobre ese negocio, pero en abril de 2025, Ecopetrol ordenó echar para atrás el tema y suspender la operación del proyecto de La Guajira.

La imputación fue criticada por el abogado Juan David León Quiroga, quien alegó que no era clara y que no estaba definido el presunto rol de Roa en los hechos. Sin embargo, el juez avaló la imputación y, al preguntarle al presidente de Ecopetrol si aceptaba o no los cargos, lo negó: “Su señoría, no acepto los cargos y me declaro inocente”. Ahora le Fiscalía tendrá que avanzar en la investigación para establecer si hubo o no relción entre la compra del apartamento y una posible feria de contratos en la estatal petrolera.

