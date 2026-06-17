S&P Global Ratings mantiene las calificaciones crediticias de Ecopetrol

Logo de esta empresa petrolera de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Ecopetrol S.A. mantuvo su calificación en BB- para la agencia calificadora de riesgos S&P Global Ratings. Se trata de la calificación crediticia global1 y cuenta con perspectiva estable.

De igual forma, se mantuvo la evaluación de Ecopetrol sobre el perfil crediticio individual en bb+.

Con respecto a este último punto, Ecopetrol destaca que la agencia resaltó el continuo fortalecimiento de sus fuentes de liquidez y que la compañía aseguró una línea de crédito comprometida por aproximadamente USD 190 millones, refinanció sus vencimientos de deuda de corto plazo y se ha beneficiado de mayores flujos de caja operativos.

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La calificación parte de la base de que S&P Global Ratings prevé un precio de USD 110 por barril de petróleo crudo Brent durante el resto de 2026, esperamos un aumento de los ingresos de entre el 25 % y el 30 %.

Adicionalmente, la calificadora proyecta que Ecopetrol mantendrá indicadores de apalancamiento sólidos, con una relación de deuda neta ajustada a EBITDA cercana a 2.0x en los próximos años, soportada en un entorno de precios favorables y sin incrementos relevantes de deuda en el corto plazo.

Como otro aspecto positivo, se resalta que hay más miembros independientes en el consejo de administración y la empresa mejora la rotación de sus integrantes.

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De un lado menos favorable, la firma espera un desempeño del negocio más débil para Ecopetrol si registra descensos en la producción o índices de reemplazo inferiores al 100 %.

También dice que la compañía prioriza la salida de efectivo como dividendos en lugar de destinarlo a gastos de capital (capex) para mantenimiento y crecimiento.

“La perspectiva estable de Ecopetrol permanece vinculada a la de Colombia, lo que refleja la continua importancia de la compañía para la economía colombiana y su estrecha relación con el Gobierno”, asegura la petrolera estatal.

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