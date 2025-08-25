Windpeshi: la prueba de fuego de Ecopetrol para la transición energética

"Cada megavatio que producimos aquí es un paso hacia un futuro más limpio, que garantiza seguridad energética para Colombia y la dignidad para las comunidades”, dijo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Ecopetrol

Ecopetrol cumplió 74 años con un regalo poco convencional: no fue un nuevo hallazgo de crudo, sino la reactivación de Windpeshi, un parque eólico en La Guajira que promete más de 200 megavatios de energía limpia a partir de 2028.

La compañía estatal compró el proyecto a Enel por US$50 millones, y lo asume como símbolo de su transición energética. Pero detrás del discurso de futuro hay matices que exigen lupa.

El giro eólico de Ecopetrol en este proyecto le apunta a una potencia instalada de 205 MW de capacidad, lo que equivale a 8 % de la demanda energética de Grupo Ecopetrol.

La generación esperada es de 1.006 GWh al año, comparable a alumbrar 4.000 de vías durante doce meses.

Esto evitaría más de 140.000 toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente a sacar 90.000 carros de circulación.

El costo total será de US$350 millones.

“Cada megavatio que producimos aquí es un paso hacia un futuro más limpio, que garantiza seguridad energética para Colombia y la dignidad para las comunidades”, dijo Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol.

La herencia de Enel

Windpeshi llega a Ecopetrol después de un fracaso: Enel suspendió el proyecto en 2023 por bloqueos, conflictos sociales y expectativas desbordadas en la región.

Tanto así que la ANLA abrió un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos. La cláusula de indemnidad incluida en la compra refleja que el fantasma de la conflictividad no desaparece.

¿Qué queda sobre la mesa?

Ecopetrol promete coordinar con comunidades Wayuu y autoridades locales, pero la historia de proyectos energéticos en La Guajira muestra que la licencia social vale tanto como la ambiental. Es decir, la consulta podría seguir retrasando los cronogramas.

Por otro lado, la seguridad jurídica. El proyecto fue vendido con tropiezos y litigios abiertos. La pregunta es si la estatal puede blindar lo que le faltó a Enel.

Y por último, el tiempo contra la expectativa. La obra se reactivaría en el tercer trimestre de 2025 y estaría en 2028. En el camino, cualquier retraso puede encarecer costos y minar la credibilidad de la transición energética.

La visita de las directivas a Puerto Brisa no solo fue para hablar de viento, pero el avance de Windpeshi se verá en la ejecución real de la obra, lo que pondrá las aspas a girar justo en la paciencia de las comunidades ya desgastadas.

