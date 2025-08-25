Aeropuerto del Café abre licitación para su construcción en 2026

La fase I contempla una pista de 1.460 metros y plataformas de más de 28.000 m². Foto: Archhivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La historia del Aeropuerto del Café se parece más una novela de realismo mágico que a un proyecto de infraestructura. Fue prometido en 1985, paralizado en 2012, relanzado en 2019 y frenado otra vez en 2021. Hoy, cuatro décadas después y pese a todo pronóstico, el fantasma del asfalto en Palestina, Caldas, vuelve a la escena con una promesa renovada: la apertura de la licitación pública para construir la pista de aterrizaje (fase 1).

El presidente Gustavo Petro y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, encabezarán la audiencia que se llevará a cabo a las 2:00 p. m. en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, de la Universidad de Caldas.

El gerente del Patrimonio Autónomo Aerocafé, Fernando Merchán, calificó la jornada como un hito en la ruta que se definió el 19 de diciembre de 2024, cuando se presentaron los presupuestos iniciales.

“El Gobierno Nacional quiere pagarla con acciones tangibles, con resultados concretos”, dijo Merchán.

El espaldarazo a un proyecto que, hasta ahora, solo ha acumulado frustraciones.

Le podría interesar: El paseo millonario que encarece y deteriora los alimentos: ¿cómo solucionarlo?

¿Qué se va a construir?

Si todo sale bien, la pista se entregará en agosto de 2028.

La fase I contempla una pista de 1.460 metros y plataformas de más de 28.000 m².

La conexión reducirá en 25 minutos el trayecto terrestre entre Palestina y Manizales, y aumentará la capacidad para aviones de hasta 70 pasajeros.

Según el Gobierno, el proyecto generará 2.900 empleos directos en construcción y más de 870.000 pasajeros proyectados al 2035, con un salto hasta 3,2 millones para 2055.

Una vez quede lista la licitación el día de hoy, se publicarán los términos de referencia en SECOP II, donde podrán consultarlos las empresas interesadas.

El cronograma prevé que la fase de preconstrucción comience en septiembre de este año a julio de 2026, momento en que arrancará la construcción de la etapa 1 del proyecto en un periodo de dos años.

Recomendado: Los precios de vivienda nueva se desaceleraron: ¿oportunidad para compradores?

Cronología del proyecto

1977: se formula la idea en Palestina, Caldas.

1985: el gobierno de Belisario Betancur promete hacerlo realidad, pero queda en papel.

2012: se avanza en selección de consorcio.

2019: entra en el Plan Nacional de Desarrollo.

2021: contrato adjudicado a OHL Colombia; termina en arbitraje.

2024: laudo obliga a la firma a devolver $4.636 millones al Estado.

2025: arranca la licitación pública para las obras del lado aire.

2026: Termina la preconstrucción y arranca la construcción.

2028: cierre del proceso y entrega de la pista.

Lea también: ¿Qué gastos se pueden deducir de la declaración de renta en Colombia?

Los costos y los riesgos

La iniciativa tenía una inversión inicial prevista de $1,2 billones, pero apenas tiene asegurados $889.000 millones (vigencias futuras hasta 2028, bajo esquema de obra pública, no privada). Esto deja un faltante de $300.000 millones en vilo.

La Contraloría ya había advertido en 2024 que la obra estaba desfinanciada. Además, la Secretaría de Transparencia de Presidencia alertó este año sobre presuntas irregularidades en la fiducia y el proceso de preselección.

“Espero, gobernador de Caldas, no ocurra lo mismo que antes”, subrayó Petro en su momento.

Este proyecto fue un problema para el entonces director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, quien renunció en febrero de este año, y en el caso de Merchán, cuya idoneidad para el cargo fue incluso objeto de una demanda, por haber participado en la modificación de los requisitos para dirigir el Aerocafé justo antes de ser elegido.

El Comité Intergremial de Caldas y la Cámara de Comercio de Manizales llamaron a ciudadanía y gremios a respaldar el proyecto como símbolo de unidad regional, aunque recordaron que la responsabilidad contractual recae en el Patrimonio Autónomo Aerocafé.

¿Por qué se insiste en el proyecto?

La Nubia, el aeropuerto actual de Manizales, solo opera con 50 % del tiempo por condiciones climáticas y su pista corta. Cada cierre implica aislamiento para Caldas y costos adicionales para su economía.

El nuevo terminal serviría de hub regional, tanto para exportaciones agrícolas (café, aguacate, banano, flores), turismo nacional e internacional y carga estimada de 4 y 7,5 toneladas al año.

El Aeropuerto del Café apela a la necesaria competitividad del Eje Cafetero, lo que cambiaría la historia de retrasos y garantizaría que no se queden en papel, sino que impulsen el turismo, comercio y oportunidades para toda la región.

Hoy, con la licitación en marcha y la presencia del presidente a un año de terminar su mandato, el proyecto espera romper su fase más crítica: ¿logrará el Aerocafé escapar de la lista de promesas incumplidas que abundan en la infraestructura colombiana?

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.