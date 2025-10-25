Yupi ahora fortalece el portafolio de Nutresa: estas marcas se suman a la empresa

Productos Yupi tiene nueve marcas, entre ellas Copelia y Rizadas. Foto: Cortesía Yupi

Ahora el Grupo Nutresa tiene el control de Inversionista Alcora S. A. y de sus compañías subordinadas. Esto luego de acordar con los demás accionistas de la sociedad panameña la escisión parcial de su patrimonio.

Es así como los anteriores dueños transfirieron parte de su participación en la empresa. Aunque la sociedad original escindente, continúa en funcionamiento con el resto de su participación, por lo que la escisión no es total ni desaparece.

La información la dio a conocer Nutresa a través de la Superintendencia Financiera. Vale recordar que, para marzo de este año, ya le había informado a la entidad que había suscrito un acuerdo de capitalización con la sociedad Inversionista Alcora S. A. (“Alcora”), propietaria del 100 % de las acciones de Productos Yupi S. A. S.

Esta negociación implica que el conglomerado no comprará acciones existentes de la empresa, sino que aportará nuevos recursos a Alcora para fortalecer su capital.

Esto lo hará a cambio de una participación accionaria en Alcora que alcanzará el 40 % del total.

Los negocios de los Gilinski y de Alcora

Esta es la más reciente apuesta del grupo del que es accionista mayoritario Nugil S.A.S., y cuyo presidente y representante legal es Jaime Gilinski Bacal.

Grupo Nutresa es un grupo integrado y diversificado de empresas de alimentos que opera principalmente en Colombia y Latinoamérica a través de ocho unidades de negocio: cárnicos, galletas, chocolates, cafés, alimentos al consumidor, helados, pastas y otros.

Algunas marcas que hacen parte del conglomerado son: Zenú, Ranchera, Noel, Tosh, Festival, Jet, Corona, La especial, Jumbo, Colcafé, Matiz, El Corral, Papa Jones, Cremhelado, Polet, Doria, Montichello.

Ahora, a este portafolio se le suman las marcas que hacen parte de Alcora, como lo es Yupi. Bajo dicha compañía se agrupan nueve marcas:

Copelia

Yupi

Yupis

Loncheras

Mekato

Liza’s

Rizadas

Golpe con Todo

Tosti

