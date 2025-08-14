Endeudamiento de Colombia podría llegar a niveles de 60 % del PIB: Asobancaria

Simposio Asobancaria. Foto: Asobancaria

El mercado de capitales colombiano avanza con pasos lentos. Mientras la valorización bursátil sorprende, las sombras fiscales y regulatorias amenazan su desarrollo. Así lo confirmó el Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), durante la instalación del 36º Simposio de Mercado de Capitales.

Para Malagón, la inversión crece, pero la base de emisores es estrecha y la profundidad del mercado sigue rezagada frente a pares regionales.

Malagón advirtió que la inversión crece, pero la base de emisores sigue estrecha y la profundidad del mercado, rezagada frente a pares regionales. La capitalización equivale a apenas 17,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo de Chile, México y Brasil, mientras regulaciones complejas continúan dificultando los procesos de emisión y el flujo de capital hacia nuevas empresas.

La inversión, hoy en 16,6 % del PIB, se recupera, pero no por el patrimonio de los accionistas. Buena parte del crecimiento proviene del sector bancario y del Pacto por el Crédito. “Ese crecimiento en la inversión no ha estado financiado por el patrimonio de los accionistas, sino por el sector bancario”, precisó Malagón.

Además, la plataforma a2censo ha canalizado $17.000 millones hacia pequeñas y medianas empresas en 2024, más del doble que en 2019, consolidando un canal de financiamiento que antes era casi inexistente.

💡 Luces

Entre los aspectos positivos, el índice MSCI COLCAP destaca con un avance del 31 % en lo que va del año. Supera no solo a bolsas vecinas —Chile (21 %), México (17 %) y Brasil (10 %)—, sino también a mercados globales como Londres (12 %), Nueva York (8 %) y Tokio (2 %).

👤 Sombras

Sin embargo, no todo brilla. Malagón señaló dos riesgos que podrían frenar la expansión del mercado: el deterioro fiscal y la reglamentación pendiente del fondo creado por la reforma pensional.

En lo fiscal, el déficit podría superar los 7 puntos del PIB y llevar el endeudamiento a niveles cercanos a 60 %, un umbral que empieza a tensionar la sostenibilidad de la deuda pública. La consecuencia directa: mayores costos de financiamiento y menor margen para políticas contracíclicas, erosionando la confianza en la renta fija pública.

En materia pensional, persisten dudas sobre cómo operará el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), administrado por el Banco de la República, los mecanismos de traslado de recursos y las garantías sobre su manejo. Los recursos transferidos por las AFP representan 31 % de los TES y manejan aportes anuales superiores a $30 billones.

“Si bien es cierto que ha habido un gran esfuerzo por parte de las autoridades para reglamentar la reforma pensional, todavía persisten algunas dudas y cierta incertidumbre sobre el manejo del fondo”, subrayó.

El Banco confirmó que la entrada en operación del fondo dependerá de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la ley. Mientras tanto, se han definido estructuras de gobernanza, protocolos de selección de gestores de portafolio y un período de transición de doce meses, durante el cual los recursos podrían permanecer en depósitos remunerados del Banco, evitando interrupciones en la inversión.

“El excedente temporal de recursos que alimentará el FAPC seguramente será insuficiente para cubrir las obligaciones futuras por concepto de pensiones”, advierte el Banco.

El reto a largo plazo

La narrativa del sector financiero se bifurca: por un lado, oportunidades históricas de inversión y valorización bursátil; por otro, un fondo de gran escala, reglas incompletas y riesgos fiscales que tensionan la confianza de los inversionistas.

La coordinación entre Banco de la República, gobierno y AFP será determinante para que el mercado de capitales no solo absorba recursos, sino que genere crecimiento sostenible en el largo plazo.

