Ecopetrol impulsa transición energética con combustible marino con biodiésel

La iguana de Ecopetrol avanzó hacia la sostenibilidad del transporte marítimo al iniciar la distribución de combustible marino con 2 % de biodiésel en el Caribe colombiano. Desde la Refinería de Cartagena, la compañía comenzó a entregar un promedio de 10.500 barriles diarios a distribuidores mayoristas, cubriendo la demanda local y sumando esfuerzos a la transición energética en los mares del país.

La mezcla, enriquecida con aceite vegetal y un aditivo que garantiza la calidad y eficiencia de los motores, permitirá reducir aproximadamente 27.000 toneladas de CO₂ equivalente por año, un impacto ambiental equivalente a proteger 153 hectáreas de bosque seco tropical.

Con esta iniciativa, Colombia se coloca como referente regional junto a países como Brasil, alineándose con las metas de reducción de huella de carbono establecidas por la Organización Marítima Internacional (IMO) para 2030 y 2050.

Este avance forma parte de una estrategia más amplia que incluye el desarrollo de jet y diésel coprocesados con materias primas renovables.

En el aire también se avanza

En abril, la compañía despegó la propuesta de producir biocombustible para aviones, en alianza con Latam Airlines.

La iniciativa lleva dos años madurándose con estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Airbus y Latam. En 2025, recibió el visto bueno de la Aeronáutica Civil, que oficializó la hoja de ruta para implementar SAF en el país, tanto para abastecer vuelos nacionales como para exportar a otros países de la región.

Ecopetrol dará el primer paso con 32.000 barriles de combustible procesado con 1 % de materias primas renovables en su refinería de Cartagena. Este año, la meta es escalar a 60.000 barriles y, en el mediano plazo, quintuplicar la producción hasta 160.000. Pero el verdadero punto de inflexión será Barrancabermeja en 2030.

Allí, con una inversión cercana a los US$700 millones, la compañía planea construir una planta capaz de generar 6.000 barriles de SAF al día, lo que equivale a 2,1 millones de barriles al año. Un volumen clave para reducir la dependencia del combustible fósil en la aviación y posicionar a Colombia en la transición hacia energías limpias en la industria aeronáutica, un terreno donde países como Brasil y Estados Unidos ya han tomado la delantera.

Mientras tanto, en la refinería de Cartagena, los planes avanzan a otra velocidad. A partir de 2028, la producción acelerará para permitir mezclas de entre 2 % y 3 %, un ajuste que marcará el inicio de una integración más profunda de SAF en el país.

Resultados financieros de Ecopetrol durante el primer semestre

La empresa reportó ingresos por $61 billones, un EBITDA de $24,4 billones con un margen de 40 % y una utilidad neta de $4,9 billones, lo que representa una caída de 33,2 % frente al mismo periodo de 2024.

A pesar de la reducción en utilidades, la producción de hidrocarburos alcanzó 751.000 barriles de petróleo equivalentes por día, el nivel más alto en los últimos diez años, impulsada por el desempeño de campos en Colombia como Caño Sur y CPO-09, y en la cuenca del Permian, en Estados Unidos.

