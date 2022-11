EPM dice que le cumplió a la Creg: están listas las dos turbinas de Hidroituango

Hay una alta presión por cumplir la fecha límite de este 30 de noviembre. Si la presa no se prende este miércoles se hará efectiva una cláusula que obliga a EPM a pagarle US$190 millones a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Además, se iniciará una investigación penal por parte de la Fiscalía. Sin embargo, para la empresa ya se cumplió con la obligación. Foto: Cortesía EPM

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que la segunda turbina de Hidroituango pasó las dos pruebas que le faltaban y ya quedó inscrita ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

El hito se da justo un día después que EPM informara que la primera unidad de generación también quedó inscrita ante la Creg. Lo que implica que las dos primeras turbinas están listas para la operación comercial.

Hay una alta presión por cumplir la fecha límite de este 30 de noviembre. Si la presa no se prende este miércoles se hará efectiva una cláusula que obliga a EPM a pagarle US$190 millones a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Además, se iniciará una investigación penal por parte de la Fiscalía. Sin embargo, para la empresa ya se cumplió con la obligación.

“Hoy 30 de noviembre informamos que las unidades 1 y 2 de Hidroituango entraron en operación comercial dando cumplimiento a la Resolución CREG 194/20. Gracias a Dios y al esfuerzo de los trabajadores por permitirnos alcanzar este histórico logro para EPM y el país”, dijo el gerente general de EPM, Jorge Carrillo, por medio de su cuenta de Twitter.

— Jorge Andrés Carrillo (@jaaacarrillo) November 30, 2022

Sin embargo, no es claro si el hito de este miércoles implica que no se hará efectiva la cláusula de la Creg: desde hace días el alcalde de Medellín Daniel Quintero y el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria advirtieron que no era posible prender la presa este mes ya que no hay tiempo suficiente para poder evacuar las comunidades aguas abajo, tal como lo ordenó la Unidad de Gestión de Riesgo para el encendido de forma segura.

Entonces, si bien los equipos estarán listos para generar energía, no podrían prenderse porque no es viable realizar la evacuación en menos de un día.

Por el momento la Creg no se ha pronunciado sobre si es suficiente con la inscripción de las dos unidades de generación para no hacer efectiva la cláusula.