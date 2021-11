Escasez de cerveza: punta del “iceberg” del problema de abastecimiento

La escasez de cerveza que empiezan a reportar los comerciantes es apenas la punta de un “iceberg” sobre el que las cifras y los expertos venían advirtiendo desde hace meses como consecuencia de la llamada crisis de los contenedores, la crisis energética china, factores climáticos, entre otros.

Desde agosto, aproximadamente, el país empezó a ver comportamientos en la inflación que iban más allá del efecto “rebote” esperado por la reactivación: la expectativa era que una vez la gente volviera a consumir, con las reaperturas mundiales posconfinamientos, los precios tenderían al alza; a más consumo, mayor precio.

Sin embargo, las cadenas de suministro no han ido al mismo compás. Por un lado, ha estado la llamada crisis de los contenedores, producto de la falta de disponibilidad de estos elementos —esenciales para las mercancías que se mueven vía marítima—, por estar fuera de base, por ejemplo. Esto, como explicó a este diario Saúl Pineda, exviceministro de Comercio, podría compararse con lo que les sucedió a las personas con la pandemia: así como algunas quedaron fuera de sus países durante los confinamientos, lo mismo ocurrió con los contenedores.

Reajustar el orden no ha sido sencillo mientras unos países mantienen restricciones y otros no, o mientras se suman factores como la crisis energética en China, que ha bajado la marcha de la industria y hasta del sector primario. Así haya contenedores, en ocasiones no hay mercancía suficiente para que sea rentable moverlos.

Colombia, en donde los productores habían señalado ya los efectos adversos de los bloqueos viales en el marco del paro nacional, también ha sido tocada por la crisis logística global. Sectores como el agropecuario han manifestado que los insumos importados, como los fertilizantes, fungicidas, entre otros, están caros o escasos; así como la materia prima que se usa, por ejemplo, para producir el alimento balanceado de los animales, como maíz y soya.

Esa misma razón, sumada a otras de contextos particulares en Canadá, Malasia y otros países, ha afectado el precio de los aceites, por ejemplo, un insumo esencial en hogares y restaurantes. De hecho, la comida dentro y fuera del hogar es lo que más ha subido de precio en Colombia en parte precisamente por los factores mencionados, que se han juntado a una tasa de cambio que ha rozado los $4.000.

A esta larga lista se añadió recientemente un elemento sensible para la gente, sobre todo ad portas de la navidad: la cerveza. Desde el gremio de restaurantes, que, además del aceite, ya había reportado escasez en materiales como el papel que se usa para individuales y servilletas, aseguran que en varias regiones del país, como la Costa, el Eje Cafetero, Cali, Santanderes y Bogotá, ya se siente la menor disponibilidad de cerveza y el desabastecimiento de algunas marcas en particular.

Dicen que las explicaciones que les da el proveedor tienen que ver con dificultades en el suministro del vidrio que se usa para embotellar, aunque algunos ya reportan incluso problemas con los productos en lata.

“Negocios en Bogotá están a punta de cerveza artesanal”, le dijo a este diario Hernando Gómez, vocero del gremio de restaurantes Acodres.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó que es probable que efectivamente haya escasez de algunas materias primas e insumos importados, como la cebada, para la producción de algunas “líneas de producto”, mas no de todas la cervezas. “No habrá desabastecimiento”, dijo, aunque reconoció que puede haber escasez o bajos inventarios de algunas cervezas en particular.