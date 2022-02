Esta es la reforma pensional que propone Asofondos

Asofondos propuso cambios en el sistema de protección a la vejez. - Imagen de referencia Foto: wenjin chen

Este lunes la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) presentó el balance de 2021 y llamó la atención sobre la importancia de una reforma pensional por los problemas de sostenibilidad y de cobertura que presenta el sistema actual.

La Misión de Empleo encontró que, debido al tránsito constante entre la formalidad y la informalidad y el mínimo de semanas (1.300 en Colpensiones y 1.150 en las Administradoras de Fondos de Pensiones), el trabajador promedio tendría que laborar 58 años para jubilarse en Colpensiones y 52 años en el caso de las administradoras de fondos privados.

Análisis del sistema, según Asofondos

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, explicó que el sistema tiene muchos regímenes, el contributivo -Régimen de Prima Media (RPM) y Régimen de Ahorro Individual (RAIS)-, los sistemas complementarios (BEPS y Colombia Mayor) y el ahorro voluntario. De ahí que es más complejo comprender cómo funcionan las pensiones en Colombia.

Las cifras de Asofondos muestran que, actualmente, hay 3,2 millones de colombianos sin ningún tipo de pensión ni subsidio, 1,7 millones en Colombia Mayor y 1,7 en el sistema de pensiones. Si la regulación sigue como está, Asofondos proyecta que para 2055 habrá 7,2 millones adultos mayores sin pensión, 2,9 millones en Colombia Mayor y 3,1 millones en el sistema, de estos últimos la mayoría estaría en el RAIS. Otra cifra que llama la atención es que en este momento solo uno de cada tres trabajadores cotiza activamente.

“Tenemos más de seis millones de adultos mayores, pero 3,2 no tienen nada. Si no hacemos nada y dejamos la regulación que hay, a mediados de siglo vamos a tenemos unos 14 millones de adultos mayores, de los cuales 7,2 no van a tener nada”, agregó Montenegro.

El presidente de Asofondos habló de dos razones que hacen insostenible el RPM. En primer lugar la transición demográfica, para 1.950 por cada 10 trabajadores había un adulto mayor, ahora, con el aumento en la expectativa de vida, hay cinco por cada adulto mayor. Según los cálculos de Asofondos, esta relación seguirá cambiando y en 2110 llegaría a 0,9 trabajadores por cada adulto mayor. “El panorama es más crítico”, dijo Montenegro, pues las cifras asumen que todos los trabajadores cotizan, lo cual no está ocurriendo.

La segunda razón es la regresividad en Colpensiones, que otorga subsidios altos a pocas personas. Montenegro asegura que un 80 % de todos los trabajadores no se van a jubilar y tendrán una devolución de saldos, según las gráficas presentadas por Asofondos, en el RAIS la devolución de dinero es mucho mayor porque se reconoce el interés real. Refiriéndose al RPM aseguró: “esto es una expropiación (...) es como quitarle dinero a los que menos cotizan para pagar esos subsidios a los que sí alcanzan a jubilarse, aún así no alcanza la plata y el Gobierno debe poner más de $40 billones del presupuesto nacional”.

Propuesta de Asofondos

Montenegro propone una reforma integral del sistema de protección a la vejez que incluye dejar Colombia Mayor, pero aumentar la cobertura (cubrir la línea de pobreza con $331.000 y llegar a todos los mayores de 65 años que se encuentran en Sisben I y II).

Otro punto de la propuesta es crear un régimen semi-contributivo, una especie de BEPS con lo que hoy son las devoluciones de saldos (los recursos que se le deben devolver a quienes no alcanzan a pensionarse). La idea es que con esos recursos se pueda crear una renta vitalicia.

Finalmente, la idea de Asofondos es que el régimen contributivo, en lugar de tener dos regímenes, pasaría a capitalización con administradoras de fondos de pensiones públicas y privadas que operen bajo las mismas reglas.

Además, se mantendría el fondo de garantía de pensión mínima con un aporte que podría variar, según lo que gane cada afiliado. La propuesta también pretende mantener el ahorro voluntario.

Con esos cambios, según Asofondos, se lograría una mayor cobertura, llegando a 2055 con 3,7 millones de pensionados, 3,5 en Colombia Mayor, 3,4 millones de personas en BEPS y 3,5 millones sin pensión.

Balance de las AFP en 2021

El ahorro pensional en las AFP registró un nuevo máximo: alcanzó los $357,8 billones, con ganancias por $31,8 billones al cierre de 2021.

“Las cifras muestran, en general, resultados muy positivos para los afiliados, sobre todo para ese segmento que aquí es mayoritario, el de los afiliados jóvenes, quienes tienen una mayor parte de su ahorro invertido en activos de renta variable, especialmente, en el extranjero”, destacó Montenegro.

El presidente de Asofondos además señaló que la diversificación en las inversiones fue la estrategia clave para que las cuatro administradoras de los fondos de pensiones mostraran el desempeño observado al cierre de 2021.

Asofondos llamó la atención sobre la importancia de revisar no solo el balance trimestral o anual, sino también el de mediano y, especialmente, el de largo plazo. Al ver los rendimientos históricos (desde julio de 1995), las ganancias al cierre de 2021 llegaron a $242,9 billones, “es decir, sobre el total del ahorro pensional de los trabajadores, esas ganancias, que son solo de ellos, pesaron cerca de un 70%”, precisó Montenegro.

Al realizar un análisis desde 2011, se evidencia que los rendimientos dentro del total del ahorro corresponden a $181,9 billones. “Los rendimientos han sido excepcionales gracias a la diversificación de los portafolios y la gestión de los fondos a lo largo del tiempo, hemos sido testigos de que, pese a que se presenten algunas coyunturas de volatilidad, éstas han sido sorteadas adecuadamente con resultados positivos para los afiliados”, dijo el presidentes.

Los afiliados a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia llegaron a 17′9 millones, un crecimiento de 5 % frente a 2020. Siete de cada 10 trabajadores ocupados optaron por construir su ahorro en las AFP.

Al cierre de 2021, 83 % de los afiliados eran menores de 45 años, y en similar proporción cotizaban sobre un rango de ingreso salarial entre 1 y 2 salarios mínimos. “Las cifras nos permiten concluir categóricamente que para 9 de cada 10 trabajadores en Colombia -sobre todo jóvenes y quienes tienen menores ingresos, así como para quienes ganan muy bien, no alcanzan 1.300 semanas, pero sí el capital suficiente-, la mejor alternativa es estar con las AFP”, afirmó Montenegro.

Por otro lado, al cierre de 2021, el primer segmento de pensionados llegó a 247.000 personas. “La tasa de crecimiento de los nuevos pensionados en las AFP fue del 18 % anual (12,9 p.p. por encima del ritmo que muestra Colpensiones)”, puntualizó Montenegro.

El presidente aseguró que las AFP están pensionando más rápidamente porque “se piden tres años menos de cotización sin requisito específico de capital ahorrado, pero cabe recordar que también tenemos la segunda opción de capital ahorrado, sin requisito de edad, es decir, acá existen dos vías para llegar a la pensión”.

