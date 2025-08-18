Esta semana arranca debate del Presupuesto 2026: conozca las claves de la discusión

Jaime Luis Lacouture, secretario de la Cámara; Angie Rodríguez, directora del Dapre; Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Julián López, presidente de la Cámara, en la radicación del presupuesto. Foto: Cámara de Representantes

Las comisiones económicas (Terceras y Cuartas) del Senado y de la Cámara de Representantes están citadas este martes para arrancar el primer debate del Presupuesto General de la Nación 2026.

¿De cuánto es el presupuesto?

La administración de Gustavo Petro busca que el Congreso le apruebe un presupuesto por unos $556,9 billones, que depende de una ley de financiamiento por $26,3 billones (en la práctica una tributaria para financiar el presupuesto).

De los $556,9 billones del Presupuesto General de la Nación 2026, el 65,7 % se destina a funcionamiento ($365,7 billones), 18,4 % a deuda ($102,4 billones) y 15,9 % a inversión ($88,8 billones).

¿Qué preocupa del presupuesto 2026?

Preocupa que el presupuesto, por segundo año consecutivo, depende de la aprobación de una ley de financiamiento. El gobierno ya usó esta estrategia en 2024 y, como el Congreso no aprobó la tributaria (en ese momento por $12 billones), el presupuesto de este año quedó desfinanciado.

El presidente Petro dijo que él mismo hizo parte de la creación del presupuesto y que hará por completo el decreto de liquidación cuando llegue la hora. El documento que tiene en sus manos el Congreso representa la voluntad del mandatario. La administración ya dejó claro que recortar no es una opción (pese a que esa es la recomendación de los expertos).

También preocupa que el Gobierno, en un mes (entre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el proyecto de presupuesto), cambió radicalmente las cuentas fiscales.

Con 46 días de diferencia, el Gobierno aumentó en $18,2 billones el gasto. Como explicó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), para sustentar el aumento en el presupuesto se incluyeron ingresos adicionales por $8,2 billones y una disminución en intereses por $10 billones.

Los analistas han cuestionado la viabilidad de las cuentas. El Observatorio Fiscal de la Javeriana dijo la semana pasada que el presupuesto es “poco realista”, no solo porque depende de una ambiciosa tributaria, sino también porque el recaudo tributario estaría “inflado”.

¿Qué se sabe de la tributaria?

El camino de la tributaria es cuesta arriba: la relación entre el Congreso y el gobierno es compleja, por decir lo menos, y estamos en el último año de gobierno. Además, esta iniciativa es más ambiciosa que la que se hundió el año pasado e incluso que la primera que presentó el gobierno Petro.

Según el Ministerio de Hacienda, la tributaria se radicará en el Congreso a finales de este mes.

El presidente dijo este fin de semana que los $70 billones que salieron del presupuesto para pagar el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) se deben pagar con la tributaria.

El Estado subsidió la gasolina y el diésel por medio de este fondo, que cubre la diferencia entre el precio internacional y el local. Como durante el gobierno de Iván Duque no se hicieron aumentos, la diferencia creció, golpeando las finanzas públicas.

El gobierno Petro subió el precio de la gasolina, pero no ha podido hacer lo mismo con el diésel por la resistencia del sector transportador. De hecho, el primer gran incremento que propuso esta administración generó un paro de transportadores en septiembre del año pasado.

Recientemente, el gobierno propuso eliminar el subsidio al diésel para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales, pero todavía no está clara la metodología para implementar la medida.

El mandatario sostiene que el gobierno no debió pagarle a Ecopetrol el déficit del FEPC. La empresa informó que ha recibido $72,8 billones por los saldos de 2021 a 2024. A junio de 2025, el saldo pendiente está en $2,5 billones.

Ahora Petro plantea que “la gasolina de los más ricos, por más de $70 billones, debe ser pagada en la nueva reforma tributaria por los más ricos de la sociedad, y si el Congreso se opone, por los precios de la gasolina”.

De acuerdo con el presidente, “ese es el camino para acabar con el déficit fiscal de Colombia y se lo propondremos al Congreso junto a una rebaja generalizada del impuesto de renta para las empresas”.

¿Qué sigue para el presupuesto?

El monto global del presupuesto se debe aprobar antes del 15 de septiembre. En primer debate, las comisiones económicas conjuntas deberán dar el visto bueno al proyecto antes del 25 de septiembre y en segundo debate, las plenarias de Senado y Cámara, deberán aprobar el presupuesto antes del 20 de octubre. Si para esa fecha no hay luz verde del Legislativo, el presidente Petro podrá expedirlo por decreto (como ocurrió con el Presupuesto 2025).

Presupuesto por sectores

En comparación con el presupuesto de 2025, el de 2026 creció 3,7 % real (ajustado por inflación), impulsado por el funcionamiento (creció 8,8 %) e inversión (6,9 %). El servicio de la deuda cae 6,9 %.

Según el análisis del Observatorio Fiscal, en total, 21 sectores recibirán más recursos en 2026, mientras que 10 sectores presentan reducciones.

Por monto, estas son las principales variaciones reales (ajustadas por inflación) en la asignación por sectores entre 2025 y el proyecto de 2026:

Los mayores aumentos se concentran en sectores sociales: Salud y Protección Social sube $8,2 billones; Educación, $6,7 billones; Trabajo, $5 billones; Defensa y Policía, $4,4 billones e Inclusión Social y Reconciliación, $3,9 billones.

Se proyectan reducciones en Vivienda, Ciudad y Territorio, que pierde $1,5 billones; Agricultura y Desarrollo Rural, $1,4 billones; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, $800.000 millones; Igualdad y Equidad, $700.000 millones; e Información Estadística, $400.000 millones.

Ahora bien, en términos porcentuales:

Los mayores aumentos se registran en Registraduría, con un crecimiento del 66 % ($2,8 billones), Inclusión Social y Reconciliación, que sube 36 % ($3,9 billones), Planeación, con un aumento del 33 % ($0,4 billones), Transporte, que crece 22 % ($3,8 billones), y Ciencia, Tecnología e Innovación, con una variación positiva del 29 % ($0,1 billones).

Por el lado de las reducciones, se destacan Deporte y Recreación, que cae 39 % ($0,2 billones), Información Estadística, con una reducción del 31 % ($0,4 billones), Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que baja 28 % ($0,8 billones), Agricultura y Desarrollo Rural, con una disminución del 25 % ($1,4 billones), y Vivienda, Ciudad y Territorio, que pierde 17 % ($1,5 billones).

