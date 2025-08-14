“Presupuesto 2026 es poco realista”: este es el análisis del Observatorio Fiscal

Jaime Luis Lacouture, secretario de la Cámara; Angie Rodríguez, directora del Dapre; Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Julián López, presidente de la Cámara, en la radicación del presupuesto. Foto: Cámara de Representantes

El Observatorio Fiscal de la Javeriana presentó un análisis del Presupuesto 2026. El gobierno radicó el proyecto en el Congreso a finales de julio. Por segundo año consecutivo, las cuentas dependen de la aprobación de una ley de financiamiento (en la práctica una tributaria, pero para financiar el presupuesto).

De los $556,9 billones del Presupuesto General de la Nación 2026, el 65 % se destina a funcionamiento, 18,4 % a deuda y 15,9 % a inversión.

En comparación con el presupuesto de 2025, el presupuesto creció 3,7 % real, impulsado por el funcionamiento (creció 8,8 %) e inversión (6,9 %). El servicio de la deuda cae 6,9 %.

Los cambios entre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Presupuesto 2026 preocupan a los expertos. Las cuentas del gobierno cambiaron de manera importante en un mes: los ingresos y gastos aumentaron $8 billones y el gasto primario aumentó $18,2 billones.

Además del aumento en ingresos por una tributaria más ambiciosa (pasó de $19 a $26,3 billones) y un aumento en los ingresos tributarios, el gobierno contempló una disminución de $10 billones en el pago de intereses. Estos cálculos son “dudosos”, según Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal.

“Anunciar que se va a pagar medio punto del PIB menos en intereses, con un mes de diferencia, por un cambio de estrategia, se ve bastante optimista”, aseguró.

Salazar dijo este jueves que, nuevamente, se observa un presupuesto optimista, no solo por la ley de financiamiento, también porque el recaudo tributario estaría “inflado”. La credibilidad del país se reduce con cambios tan bruscos (y atípicos) en las cuentas.

Desde 2021, la prima de riesgo de Colombia supera a los pares regionales. La pérdida de credibilidad por cuentas fiscales que no cuadran podría encarecer más el financiamiento.

El presupuesto no muestra que el gobierno esté interesado en hacer un ajuste fiscal, pese a que esa es la recomendación de expertos y centros de investigación. En este momento, parece poco probable, según el Observatorio, que se pueda cumplir la regla fiscal en el 2028.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, en junio mejoró levemente frente a 2024, pero sigue por debajo del promedio histórico.

Además, con corte a junio de 2025, sigue pendiente el pago de 31 % del rezago 2024. “Esta necesidad de pagar el rezago reduce la probabilidad de cumplir con el Presupuesto General de 2025″, dijo el Observatorio.

