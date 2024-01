“Estamos viendo una estabilización”: ministra sobre caída en ventas de vivienda

Catalina Velasco, ministra de Vivienda. Foto: Gustavo Torrijos

El balance de 2023 de Camacol, el gremio de constructores, mostró fuertes caídas en la venta de viviendas en Colombia durante el año pasado, además de descensos en las iniciaciones (el arranque de proyectos) e incrementos en los desistimientos de negocios inmobiliarios por parte de las familias que adelantaban los trámites para la compra de su vivienda.

Puntualmente, el informe de Camacol indica que durante 2023 se vendieron 106.554 viviendas menos que en 2022, lo que se traduce en una caída del 44,9 %, donde el segmento de interés social (VIS) registró las mayores pérdidas. Además, el gremio informó que los resultados de las ventas han repercutido en las iniciaciones de nuevos proyectos: con corte a diciembre de 2023, se había iniciado la construcción de 138.418 viviendas, una cifra menor a las 193.387 unidades iniciadas en 2022 (caída del 28,4 %).

Este jueves 25 de enero, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, hizo un balance del sector de vivienda en 2023 y matizó las cifras en rojo que presentó el gremio de de constructores. Para Velasco, se trata de una “estabilización” de la vivienda tras el golpe de la pandemia y señaló que las tasas de interés de los bancos son los mayores culpables del menor ritmo de las ventas de unidades.

¿Qué está pasando con la vivienda en Colombia?

En una entrevista con Blu Radio, la ministra Velasco señaló que la caída de las ventas de vivienda en 2023 se explica por el “sobresalto” que tuvo este indicador en 2021 y 2022.

“Las cifras de 2021 y 2022 muestran un impulso en las ventas. Los aumentos de esos años generaron una construcción de obra en 2023, es decir, 2023 es el año donde se construyeron las viviendas que se vendieron en 2021 y 2022. Eso nos generó unas cifras diferentes”, indicó la ministra.

Velasco insistió en que las ventas de vivienda (negocios inmobiliarios) no son obras y que las iniciaciones de vivienda de 2023 son consistentes con las cifras de 2019, antes de la pandemia.

“La pandemia generó un choque serísimo, pero el sector se está estabilizando y las cifras de 2023 así lo demuestran. Las iniciaciones de 2023 son equivalentes a las del año 2019 (139.000 y 138.000 respectivamente), y las ventas de vivienda, que fueron altas en 2021 y 2022, tuvieron ajustes en 2023. Pero hay algo realmente importante: el empleo del sector de edificaciones aumenta”, dijo Velasco en la entrevista con Blu Radio.

¿Por qué se venden menos unidades?

Sobre la caída en el número de viviendas vendidas en el último año, Velasco matizó que las ventas no significan obras. “Son negocios inmobiliarios, transacciones comerciales (...). Las ventas de 2016 a 2019 están por el orden de 189.000 unidades al año. En la pandemia, 2021 y 2022, tuvimos aumentos importantes, con hasta 254.000 unidades vendidas. Ese exceso en ventas, comparado con la tendencia anterior a la pandemia, nos genera una disminución en 2023″, precisó.

La ministra negó que las menores ventas estén relacionadas con los cambios que hizo el Gobierno actual al programa de subsidios Mi Casa Ya, dado que solo se hicieron dos ajustes que, en palabras de Velasco, han sido “favorables”: incluir la encuesta Sisben IV como uno de los criterios para ser beneficiario del subsidio y la obligación de los proyectos de mostrar un avance de obra (mínimo del 85 %) para la entrega del subsidio.

“Lo que quiero señalar es que si uno ve antes y después de la pandemia, ve que en el año 2023 comenzó la estabilización del sector y en el 2024 continuará, porque ya vemos variables macroeconómicas más optimistas: vemos que la inflación bajó y la tasa de interés empieza a mejorar. Estamos volviendo a tendencias antes de la pandemia y la volatilidad del sector se está apaciguando”, indicó.

¿Qué hay detrás de los desistimientos?

El balance de Camacol, publicado el pasado martes, indicó que unos 38.000 hogares tuvieron que desistir de la compra de su vivienda durante 2023, es decir, los desistimientos se incrementaron en un 62,9 % frente a 2022. Si bien son muchos las causas por las cuales una familia puede renunciar a un negocio de compra de vivienda, un análisis realizado por Camacol encontró que la mayoría de los desistimientos del segmento VIS se produjo por los cambios que realizó el Ministerio de Vivienda al programa Mi Casa Ya.

La ministra de Vivienda señaló que el hallazgo de Camacol no corresponde a la realidad. “Los desistimientos son por la alta tasa de interés. En 2022, hicimos un esfuerzo presupuestal enorme para garantizar las coberturas, el subsidio a la tasa de interés, del 4 % y 5 %. Pero los desistimientos tienen dos características: cuando uno desiste, otro compra. No quiere decir que esa vivienda no se compra. Y segundo, la familia que desiste no lo hace para siempre. Cuando mejoren sus condiciones personales, del entorno o del subsidio, vuelven a intentarlo”.

Finalmente, la ministra fue enfática en que los subsidios de Mi Casa Ya en 2023 (unos 75.000) se entregaron en su totalidad. “Eso nos permite señalar que los recursos están entrando, puede que no a la familia inicial (la que desistió), sino a la siguiente”, afirmó Velasco en los micrófonos de Blu Radio.

