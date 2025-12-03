Aumento en precios y operación al límite: este es el panorama del gas para 2026, según Naturgás

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas. Foto: JOSE MANUEL PEDRAZA

Naturgás presentó un informe sobre el panorama del gas natural en el país y aclaró cómo se atenderá la demanda el próximo año y qué pasará con los precios.

De acuerdo con las cifras recopiladas por el gremio, del total de gas que consumió Colombia este año, el 20 % es importado: 12 % para la generación de energía y 8 % para hogares, comercios y vehículos.

El país importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas (con las que se genera energía), pero desde diciembre de 2024 también se importa para atender la demanda de hogares, comercios y vehículos porque la producción local no es suficiente. En el mercado mundial, el país representó este año el 0,51 % de las importaciones totales.

El déficit estimado de gas nacional en firme para 2026 está en 26 %. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, explicó que la demanda del próximo año se cubrirá con gas nacional y gas importado en firme, pero también con gas nacional que puede estar sujeto a interrupciones porque proviene de campos que todavía están en fase de pruebas, no en producción. “Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra para reaccionar a las contingencias, como mantenimientos no programados o una falla en la infraestructura”, dijo.

Murgas explicó que, hasta ahora, no ha sido necesaria ninguna interrupción en el servicio porque la “hidrología nos ha ayudado” y no se ha necesitado más gas para la generación de energía.

La presidenta resaltó que hay dos proyectos que permitirían importar gas adicional: la ampliación de la planta SPEC de Cartagena y el proyecto de regasificación de Buenaventura en el que ya invirtió Ecopetrol. Más adelante también se incluirá el proyecto de Coveñas (Sucre) que anunció la petrolera estatal.

Si no se incorpora gas local, a finales de la década el déficit llegaría al 50 %. La opción para que Colombia vuelva a ser autosuficiente es que entre al mercado el gas del pozo Sirius, un proyecto offshore de Petrobras y Ecopetrol.

¿Qué está pasando con los precios?

El año gas arrancó el pasado 1° de diciembre (porque en esa fecha vencen varios contratos). Murgas explicó que las nuevas contrataciones tendrán impacto en las tarifas.

Para el gas vehicular, en la mayoría de las estaciones de servicio en Antioquia y los Llanos, con excepción de Yopal, no hay aumentos y si se presentan serán menores al 5 %; el Eje Cafetero tiene incrementos de hasta el 10 %; la costa Atlántica entre el 6 % y 13 %; mientras que en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle del Cauca y Yopal, los aumentos están entre 30 y 38 %.

En el sector residencial, Murgas dio un parte de tranquilidad: “Los incrementos están alrededor del IPC, que es lo normal en un servicio público, con excepción del Eje Cafetero y Antioquia, que verán aumentos entre el 20 y 25 % en las facturas desde febrero”. Agregó que en varias regiones del país ya hubo incrementos este año (por los aumentos en los contratos que vencieron en diciembre de 2024).

Naturgás explicó que los datos de los incrementos en el gas no se pueden “generalizar”, no es correcto tomar un solo dato de aumento en el precio del gas en el país, pues los cambios solo se pueden determinar por región y dependen de otras variables.

En cuanto a la demanda industrial, Naturgás está evaluando contrato por contrato para determinar los incrementos, pero Murgas dijo que es preocupante que el 42 % de la demanda está cubierta con contratos cuyo gas está sujeto a interrupciones.

