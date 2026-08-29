Estos son los beneficios y ayudas que ofrecen los bancos a los afectados por el terremoto

Fotografía que muestra este miércoles casas destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 en el municipio Unión Panamericana en Chocó. Foto: EFE - Jean Arriaga

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Conforme han pasado los días después del terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia, el país se prepara para comenzar la segunda etapa después de la tragedia: reconstruir y reparar los daños que dejó el sismo.

El último reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres indica que 196.614 familias y 406.963 personas quedaron afectadas. 331 personas murieron y todavía hay 152 desaparecidas.

Respecto a la infraestructura, hay 187.852 viviendas averiadas, 33.395 destruidas, 6.383 edificios averiados y 655 colapsados.

Para este punto es esencial que las personas accedan al financiamiento y ayudas para las obras que son requeridas, además de recibir la ayuda del Estado, claro está.

Ya los bancos han socializado una serie de medidas que buscan contribuir a estas labores y quitarles un peso a los clientes que en este momento no tienen cómo responder a las obligaciones financieras que ya habían adquirido.

Periodos de gracia y tasas preferenciales

Si bien cada entidad es autónoma, el gremio que las reúne ya expuso dos alivios que son generales.

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, dijo que por eso habrá periodos de gracia de hasta un año en el que los bancos condonarán la tasa de interés y no se verá afectada la calificación crediticia de las personas.

La recomendación de Malagón es que los afectados, se acerque a la oficina de banco para que estudien su caso y le entreguen información.

De otro lado, las tasas para crédito de vivienda se ubicarán en el 8 % para los usuarios de las zonas afectadas. El presidente señaló que este plan de vivienda no tiene precedentes: “cuando la inflación es 6,5 %, los bancos captan recursos al 14 %, el gobierno se endeuda al 12 % y el Banco de la República terminará este año con tasas del 12,5 %, los bancos prestarán al 8 %”.

¿Qué más ofrece cada banco?

Hay otros beneficios que anunció cada banco y, por lo tanto, cambia de entidad a entidad. Este es un resumen de lo ofrecido por cada uno.

Bancolombia

La entidad bancaria destinará más de COP 5 billones para crear alternativas que apoyen a las personas, empresas y entes territoriales de las zonas afectadas por el terremoto, específicamente en Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Suroeste antioqueño, Cauca y Tolima.

Además, Bancolombia les ofrece a los trabajadores independientes y empresas la posibilidad de acceder a microcréditos con una tasa del 10 % para cubrir las necesidades como: capital de trabajo o reposición de inventarios.

Davivienda

En conjunto con Seguros Bolívar, el banco ya comenzó el pago de los seguros a los clientes de crédito hipotecario para que recuperen su capital.

Davivienda extiende la medida del crédito al 8 % para créditos de reparaciones a viviendas afectadas por el sismo y no solo a la compra de las nuevas.

Para los negocios tendrán créditos productivos a una tasa de IBR +0 y en adelante, que está muy por debajo del mercado. Se trata de un apoyo que reconoce las condiciones difíciles de los clientes.

Banco de Occidente

La entidad anunció un descuento del 50 % en la tasa de interés para las compras realizadas con tarjeta de crédito en los municipios o lugares vinculados a la atención de la emergencia nacional. Este beneficio estará disponible entre el 21 de agosto y el 30 de septiembre de este año.

Es decir, la reducción se hará en gastos hechos en droguerías, clínicas, hospitales, supermercados, ferreterías, comercios de electrodomésticos y tiendas para mascotas. Además, el beneficio cobija a clientes actuales y a quienes soliciten una tarjeta de crédito durante el período de atención de la emergencia en los municipios impactados.

También anunció una alianza con la CAF (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) para destinar hasta USD 50 millones al financiamiento de la reactivación empresarial y productiva de las regiones afectadas por el sismo.

La iniciativa permitirá canalizar recursos a empresas que requieren recuperar su capacidad operativa, financiar capital de trabajo, reponer o modernizar activos productivos y fortalecer cadenas de suministro afectadas por el evento geológico. Los financiamientos podrán tener plazos de hasta un año, dependiendo del destino de los recursos y de las operaciones elegibles.

Los recursos forman parte de la línea de crédito revolvente no comprometida que CAF mantiene con Banco de Occidente por hasta USD 100 millones, la cual permite financiar operaciones de comercio exterior, capital de trabajo y proyectos de inversión de los clientes del banco.

BBVA

La CAF y BBVA anunciaron la ampliación de su línea de crédito en USD 50 millones. Ahora quedará en USD 200 millones.

De los USD 200 millones, USD 41 millones estarán destinados a la reconstrucción. Se podrán financiar inversiones y gastos elegibles de departamentos, municipios, otras entidades territoriales y empresas privadas afectadas por el sismo, específicamente para recuperar infraestructura y servicios esenciales.

Banco Caja Social

A partir del primero de septiembre, la entidad pondrá en marcha las siguientes medidas:

70 % de descuento en la tasa de interés vigente durante el primer año del plazo de nuevos microcréditos, con periodo de gracia de hasta 6 meses y con exoneración de comisión mipyme, para damnificados.

Tasa especial de IBR + 0 durante el primer año de plazo en nuevos créditos comerciales para pequeñas empresas damnificadas, con periodo de gracia de hasta 6 meses.

Cero costos en servicios transaccionales del Banco para las pequeñas empresas, como pago de nóminas, pago a proveedores y recaudos, hasta el 31 de diciembre.

Grupo AVAL

El conjunto de bancos ofrece líneas de crédito (tarjetas de crédito, libranzas, y libre destino) destinadas a personas naturales con negocios y personas jurídicas con ingresos anuales de hasta COP 1.000 millones que hayan resultado afectadas por el terremoto.

Los beneficiarios podrán acceder a nuevos créditos hasta 36 meses, con seis meses de gracia a capital y tasa de interés con un alivio del 50 % durante los primeros 6 meses. El objetivo es facilitar la reactivación económica de sus negocios.

Grupo Aval ofrece además condiciones especiales a los colaboradores de todas sus entidades que estén afectados directamente por el terremoto. Para ellos está disponible una línea de crédito de vivienda bajo las condiciones de crédito hipotecario para empleados, con hasta un año de gracia a capital y tasa de interés con descuento. Además, se ha dispuesto una línea de crédito ordinaria o libre destino hasta COP 50 millones con seis meses de período de gracia y alivio en la tasa de interés.

Finalmente, los clientes afectados por el terremoto que tengan obligaciones vigentes con los Bancos Aval podrán acceder a refinanciaciones, periodos de gracia, suspensión de cobros jurídicos y eliminación de intereses de mora, de acuerdo con su situación particular.

Banco Agrario

El Banco Agrario de Colombia anunció que devolverá las comisiones cobradas por retiros, consignaciones y pagos de cheque a los clientes cuyas oficinas de radicación estén temporalmente cerradas por la emergencia.

La medida se aplica teniendo en cuenta las compras o transferencias hechas desde el 10 de agosto, fecha del temblor. Está dirigida a clientes que, debido al cierre de su oficina habitual, tuvieron que acudir a otras sucursales cercanas y pagaron comisiones por esas operaciones.

El banco además indicó que los reintegros se realizarán semanalmente mientras persista la contingencia y hasta que vuelvan a operar las oficinas.

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