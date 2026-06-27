Estos son los cierres viales y las medidas del Invías para este puente festivo

El concesionario continuará siendo responsable de la operación y mantenimiento del corredor. Foto: Cortesía ANI

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Este sábado arranca el puente festivo de San Pedro y San Pablo, en medio de la temporada de vacaciones. Por eso se espera que miles de personas se muevan por las vías del país.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) puso en marcha un operativo especial para garantizar una movilidad segura y eficiente en la Red Vial Nacional, mediante el fortalecimiento de la operación en las estaciones de peaje y la prestación de servicios gratuitos.

Como parte de este dispositivo se dispusieron 296 cangureras en 38 estaciones de peaje, de los cuales 210 corresponden a la operación habitual y 86 fueron asignados como personal adicional para agilizar el recaudo.

El refuerzo se concentró en las estaciones que históricamente registran los mayores volúmenes de tránsito para descongestionar los principales corredores viales.

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De manera paralela, el Invías tiene un Puesto de Mando Unificado (PMU), en coordinación con las autoridades competentes para adoptar oportunamente las medidas operativas que se requieran.

Adicionalmente, se garantiza la prestación de servicios gratuitos de atención al usuario durante las 24 horas del día en diferentes corredores estratégicos del país. Estos servicios incluyen: ambulancias, carros taller, grúas livianas y pesadas, así como Servicios de Atención al Usuario (SAU).

Entre los corredores que cuentan con estos servicios se encuentra Medellín – Bogotá – Costa Atlántica, donde los viajeros disponen de ambulancia medicalizada, carro taller, grúas y línea de atención permanente.

En la vía Los Alpes – Madrid se presta atención básica de emergencias, además de grúas livianas y pesadas y carro taller. En el Cruce de la Cordillera Central, los usuarios cuentan con atención básica de emergencias, grúas, carro taller y brigada de bomberos.

De igual manera, en el corredor Briceño – Tunja – Sogamoso se encuentran disponibles ambulancias de atención básica, carros taller y grúas ubicadas en sectores estratégicos como Villapinzón, Albarracín, Ventaquemada, Tibasosa, Nobsa y Sogamoso.

En los corredores Cundinamarca – Tolima los viajeros cuentan con ambulancias básicas y grúas con líneas de atención permanente, mientras que en el corredor Zipaquirá – Bucaramanga – San Alberto se dispone de ambulancias y grúas tipo gancho y planchón para garantizar una atención oportuna.

Los cierres viales de los corredores a cargo del Invías

Tenga en cuenta cuáles son los cierres viales si va a viajar en este puente festivo.

Cierres por emergencias:

Se presentan 14 cierres totales en las siguientes vías:

Vía Santana - Mocoa (Putumayo): Sector Santana - Mocoa (Ruta 4502, entre km76 y km76) por deslizamiento.

Vía Circunvalar de San Andrés (San Andrés): Entre km19 y km20 por socavación.

Vía Apía - La Virginia (Risaralda): Entre km14+0250 y km14+0450 por pérdida total del carril izquierdo.

Vía San Gil - Bucaramanga (Santander): Entre km61 y km74 por deslizamiento.

Vía Paso Nacional por Puerto Limón (Meta): Ruta 65MTB, entre km1 y km1+0890 por socavación.

Vía El Pollo - La Romelia (Risaralda): Código 29RSC, entre km1 y km3 por remoción en masa.

Vía Orrapihuasi - Depresión El Vergel - Florencia (Huila/Caquetá): Ruta 2003A, entre km00 y km70 por colapso del terraplén.

Vía Quibdó - La Mansa (Chocó): Ruta 6002, entre km77 y km79 por deslizamiento de talud.

Vía Santuario - Caño Alegre (Antioquia): Ruta 6005, entre km30 y km61 por deslizamiento.

Vía Plato - Salamina (Magdalena): Ruta 2701, entre km98 y km100 por erosión de la banca.

Vía La Lejía - Saravena (Norte de Santander): Ruta 6604, entre km83 y km107 por deslizamiento.

Vía Los Llanos - Tarazá (Antioquia): Ruta 2511, entre km620 y km83 por deslizamiento.

Vía Sogamoso - Aguazul (Casanare): Ruta 6211, en el km117 por socavación.

Vía Guayepo - Achí (Sucre): Ruta 7404, entre km0 y km41 por desbordamiento.

Cierres parciales en:

Vía Honda - Bogotá (Cundinamarca): Sector Puerto Bogotá - Guaduas (Ruta 5008, en el km33) por pérdida de la banca.

Vía Santa Cecilia - Mumbú (Risaralda/Chocó): Ruta 5002, entre el km11 y el km22 por remoción en masa.

Vía La Mansa - Quibdó (Chocó): Ruta 6002, en el km43 por caída de puente.

Vía El Bañado - El Playón (Santander): Ruta 45A08, entre el km52 y el km52 por pérdida parcial de la banca.

Cierres totales por obras en:

Vía Peñalisa - Primavera (Antioquia): Resolución 148, por la construcción del Retorno 2 en la zona de Paso Nivel - Areneras en el municipio de Amagá.

Vía Málaga - Los Curos (Santander): Resolución 1538, debido a ejecución de obra en el corredor.

Vía Ruta Transversal Las Ánimas - Bogotá (Cundinamarca): Resolución 2496, para ejecutar las actividades de izaje de vigas prefabricadas para la construcción del puente (Regiotram de Occidente).

Cierres parciales por obras en:

Vía Calarcá - Cajamarca (Quindío): Resolución 4636, por la construcción del Puente Perales.

Vía La Victoria - Cartago (Valle del Cauca): Resolución 260, por la ampliación de la “Glorieta Los Almendros”.

Vía Medellín - Hoyo Rico (Antioquia): Resolución 404, por la ejecución de obras de EPM.

Vía Calarcá - Cajamarca (Quindío): Resolución 871, por obras en el Túnel la Línea Darío Echavandía.

Vía Túquerres - Samaniego (Nariño): Resolución 1018, debido a obras en puentes de Nariño.

Vía San Gil - Bucaramanga (Santander): Resolución 1030, debido a obras en puentes de Santander.

Vía La Pintada - Primavera (Antioquia): Resolución 1033, por la ejecución de obras de la Concesión La Pintada.

Vía Río Desbaratado - Palmira (Valle del Cauca): Resolución 2238, por la implementación de medidas de seguridad vial y señalización del programa Obras para la Vida.

Vía Villavicencio - Puerto Carreño, sector Armenia - La Línea (Sector El Hoyo) (Quindío): Resolución 2407, para ejecutar actividades constructivas de terrazas con sistemas de drenaje.

El Invías invita a todos los viajeros a programar sus desplazamientos con anticipación, consultar el estado de las vías a través de los canales oficiales de la Entidad, respetar las normas de tránsito y atender las recomendaciones de las autoridades, contribuyendo así a una movilidad segura durante este puente festivo.

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