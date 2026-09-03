Fedecajas espera reglas del Gobierno para aportar a la reconstrucción tras el terremoto

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La Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, Fedecajas, señala que las cajas activaron apoyos voluntarios para atender la emergencia inmediata después del terremoto. Sin embargo, el gremio asegura que la participación del sistema en la reconstrucción dependerá de las normas que determine el Gobierno bajo el estado de emergencia.

William Alzate Rincón, presidente de Fedecajas, explica que los recursos de las cajas tienen una destinación específica establecida por la ley. Por eso, aunque las entidades pueden apoyar la atención inicial con aportes voluntarios, no pueden redirigir recursos ordinarios hacia la reconstrucción sin una autorización normativa expresa.

“El sistema se volcó inmediatamente a cubrir con sus aportes voluntarios la emergencia inmediata, pero ya para destinar recursos del sistema tienen que esperar que una norma les permita utilizarlo de alguna manera”, señaló el presidente de Fedecajas.

Después del terremoto de Armenia de 1999, se creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, Forec. Según explica Alzate, una de las fuentes de financiación de ese fondo fue un aporte de las cajas de compensación familiar de todo el país. Este es un antecedente para la discusión sobre el papel que podría tener el sistema en la recuperación de los territorios afectados por el sismo.

Aun así, Fedecajas afirma que cualquier medida debe respetar la base de redistribución de los recursos. Las cajas administran aportes realizados por los empleadores y destinados a subsidiar en dinero y servicios a trabajadores de menores y medianos ingresos, de acuerdo con las cargas familiares que tengan a cargo.

“Redistribuir y ayudar a los demás, de eso se trata el sistema de compensación familiar”, dice Alzate, quien explica que los aportes de empresas con mayor capacidad económica ayudan a financiar subsidios, programas y servicios para trabajadores vinculados a empresas más pequeñas.

El sistema está compuesto por 42 cajas de compensación familiar y Fedecajas indica que los recursos tienen una alta concentración: “En este momento se está haciendo una negociación porque realmente el sistema de compensación familiar tiene una descompensación nacional y es que aproximadamente el 60% de los recursos que maneja el sistema lo manejan cinco cajas: Compensar, Colsubsidio, Cafam, Comfama y Comfandi. Esas son las cinco cajas más grandes del país; las demás ahí van”, dice Alzate.

Según el gremio, esa asimetría puede limitar la capacidad de respuesta de cajas ubicadas en territorios con menor base empresarial y menores aportes.

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