Fenalco y Fedecámaras de Venezuela firmaron acuerdo para reactivar comercio

Puente Internacional Simón Bolívar, punto fronterizo entre Colombia y Venezuela.

En medio del congreso Nexos, organizado por Fenalco y realizado en Cartagena, se oficializó el acuerdo para incentivar el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le dijo a El Espectador que el acuerdo privado entre Fedecámaras, su homólogo en Venezuela, busca promover y estimular que los comerciantes de Colombia vuelvan a instalarse en el país vecino.

“Lo más interesante es que este acuerdo no es un acuerdo de papel. Comenzará a tener vigencia a partir de noviembre cuando vamos a llevar una misión de más de 100 colombianos para hacer una rueda de negocios con los empresarios colombianos y, a partir de allí, comenzar el intercambio comercial”, dijo Cabal.

La propuesta bilateral visibilizará los productos de la industria, resaltará los canales de comercialización que impulsan el desarrollo y la economía de ambos países, “valorando la historia detrás de cada uno de ellos y destacando el trabajo de los empresarios nacionales”.

El líder gremial también afirmó que en febrero de 2023 se hará una segunda rueda de negocios en Colombia, estimulando el comercio exterior. Sin embargo, pidió no “hacerse muchas ilusiones porque el tejido empresarial venezolano está pequeño, fruto de la situación que ha vivió. Esperamos que las exportaciones de Colombia crezcan unos US$800 millones”.

Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, sostuvo que este acuerdo es “más que la unión de dos pueblos, es un espacio para la reconstrucción colectiva. No es solamente la apertura de unas fronteras. Juntos tenemos que entender que somos más fuertes. Las tendencias sobre el futuro del comercio mundial le dan a la región latinoamericana un rol muy importante y, en la medida que los países logremos integrarnos, podremos reducir la desigualdad”, dijo el representante del gremio de comerciantes venezolanos.

Un congreso con pedidos al Gobierno

El congreso de Nexos se realiza una vez al año y les permite a los comerciantes afiliados a Fenalco, reconocer temas de economía y nuevas tendencias gracias a la participación de expertos del sector público y privado.

Para esta edición se modificó la fecha de su realización para poder contar con el presidente Petro, una solicitud hecha por el ejecutivo. Sin embargo, el primer mandatario no llegó al evento en el que sería testigo de la firma del convenio con los empresarios de Venezuela.

Alfonso Prada, ministro del Interior, sí asistió y escuchó los pedidos del gremio y se comprometió a llevar los mensajes al presidente de la República, relacionados con las reformas tributaria y laboral y sobre una encuesta sobre el día sin IVA.

“Voy a transmitirle al presidente Petro las inquietudes del gremio. Cada gremio defiende lo suyo con justa causa y con buenos argumentos. Yo también les transmitiré un mensaje directo y claro a los comerciantes: en la medida que propongan que eliminemos unos tributos, deben proponernos de dónde sacar los recursos. No podemos entrar en la variable infinita que todo mundo pida que a su sector no se le afecte porque no habría una reforma tributaria ni recursos para financiar la inversión social en Colombia”, dijo Prada.

El jefe de cartera agregó que “aquí todos tenemos que poner, hay que hacer un esfuerzo, esto no es con demagogia ni con palmaditas en la espalda”.

Para el presidente de Fenalco todos los temas planteados al Gobierno son importantes. Sin embargo, hizo énfasis en la reforma laboral en un país con 2.282.805 empresas, de las cuales el sector comercio aporta 1.258.998, “lo que quiere decir que en Colombia somos un país de comerciantes”.

Cabal le dijo a este diario que considera que la reforma tributaria tiene que tener modificaciones. “Lo más importante es que corrijan el error de tratar de hacer una reforma que va a incrementar los costos, pretenden apoyar a los que hoy tienen empleo, pero afectando a los desempleados del país y a los informales”.

El líder gremial agregó que se debe buscar una reforma integral, “que los empresarios podamos aportar a ella y no solamente los aspectos que los sindicatos le están aportando a la iniciativa”.

El Congreso, al que asisten más 500 empresarios de diferentes sectores de la economía del país, termina este viernes.

