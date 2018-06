Ferri para viajar desde y hacia Ituango entra en operación este viernes

Redacción Economía.

EPM informó que, desde este viernes, entrará en operación el ferri “La Tranquilidad” para reemplazar el transporte en lancha de las personas que viajan desde y hacia Ituango, donde se realiza el proyecto hidroeléctrico Ituango. Esto, después de que el pasado miércoles el Ministerio de Transporte diera la autorización provisional.

“El ferri “La Tranquilidad”, cuyo servicio no tiene costo para la ciudadanía, reemplaza el transbordo en lancha que venía operando desde y hacia el municipio de Ituango, entre los sitios El Bombillo y la Curva de La Bruja en los buses de Coonorte”, explicó Empresas Públicas de Medellín, responsable de Hidroituango, en un comunicado publicado este jueves en la noche.

La embarcación tiene una longitud de 20 metros de largo por 6,7 de ancho, capacidad para transportar hasta 40 toneladas y una velocidad de desplazamiento de 3 kilómetros por hora. Su operación está a cargo de la compañía Naviera del Gavio.

El servicio del ferri estará habilitado de seis de la mañana a seis de la tarde, repartido en los siguientes horarios: desde El Bombillo a las 6:00 am, 8:00 am, 10:00 am, 12:00 m, 2:00 pm y 4:00 pm; y desde Puerto Brujas a las 7:00 am, 9:00 am, 11: 00 am, 1:00 pm, 3:00 pm y 5:00 pm.

Mintransporte aprobó la operación de la embarcación, después de que, el pasado martes, “se pudo complementar la solicitud de aprobación de planos y memorias de cálculo, así como la documentación y la totalidad de los requisitos exigidos para el ferri”, como explicó esa cartera. El viceministro Andrés Chaves señaló ese día que la autorización provisional se expediría este miércoles.

La embarcación, que de acuerdo con EPM movilizará 360 personas a diario, busca conectar el corregimiento El Valle de Toledo, en el municipio de Toledo, con Ituango, en un recorrido de dos kilómetros, que durará un promedio de entre 15 y 20 minutos. La Superintendencia de Puertos y Transportes vigilará la operación del ferri.