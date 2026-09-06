Finalizan las elecciones cafeteras, el mayor proceso de representación de estos productores

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Este domingo concluyeron las elecciones cafeteras en el país, un proceso que, mediante voto presencial y virtual (especialmente por las dificultades introducidas por el terremoto) permite seleccionara a 4.848 representantes de los productores para 389 comités municipales y 15 departamentales.

El proceso contó con la participación de más de 18.000 candidatos inscritos, unas 2.952 mesas de votación y cerca de 9.000 jurados externos, así como acompañamiento de la Misión de Observación Electoral.

Luego de la votación viene un proceso de escrutinio de la elección, que se debe demorar unos ocho días hábiles, según confirmó Guillermo Arcila, director de Asuntos Gremiales de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

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“Los líderes elegidos para esta vigencia son los líderes del centenario, porque la Federación de Cafeteros de Colombia cumple 100 años el próximo año, y este es el evento democrático y participativo más importante que tiene este gremio”, aseguró Arcila.

Las elecciones se realizaron, a pesar de las afectaciones del terremoto en zonas cafeteras, como Risaralda y Caldas. Según le contó Arcila a El Espectador, “eenemos afectados cuatro comités departamentales. Aunque la emergencia llevó a analizar un posible aplazamiento de la elección, se descartó la posibilidad porque no sabríamos para cuándo reprogramar. Ahora estamos atendiendo la emergencia, pero después hay que reconstruir y el proceso va a durar meses. Entretanto, la máxima instancia de la FNC es el Congreso Cafetero, y este debe sesionar con los nuevos representantes entre noviembre y diciembre. No podríamos tener representantes en 10 comités y no tenerlos para el resto. La prioridad es atender a las familias, pero no podemos silenciar la voz de los caficultores, que se expresa en el voto”.

El terremoto representó daños y afectaciones de varios tipos (graves y moderadas) para al menos 11.000 caficultores en unos 120 municipios, según datos de la propia Federación; estas cifras pueden aumentar, vale aclarar. La buena noticia es que, hasta el momento, no se reportaron víctimas mortales entre los cafeteros analizados por la FNC.

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