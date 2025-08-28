Adecco Colombia reporta 3.800 vacantes activas con sueldos de hasta $3,5 millones

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El mercado laboral arranca 2025 con una señal clara: hay puestos de trabajo disponibles, pero conseguirlos exige preparación y rapidez. Y una pizca de suerte. Adecco Colombia reportó 3.799 vacantes abiertas en más de 90 ciudades y municipios del país, con una fuerte concentración en Bogotá, Medellín y Cali.

Más allá de la cifra, que a simple vista suena alentadora, la fotografía de estas vacantes revela dónde están las oportunidades y qué perfiles buscan las empresas.

Por ciudades, Bogotá concentra las ofertas laborales con más de cuatro de cada diez.

Le siguen Medellín (419), Cali (251), Pereira (193), Yumbo (135), Funza (127) y Barranquilla (122) completan el mapa de las ciudades con mayor demanda.

Entre las vacantes más activas, destacan representantes de atención al cliente (385), encargados de bodega (239), agentes de call center (223), ayudantes de ventas en telecomunicaciones (196) y operarios de producción (191).

Estos perfiles muestran que la mayoría de las vacantes requieren formación técnica, experiencia operativa o competencias en servicio al cliente, lo cual abre opciones para quienes buscan empleos de acceso más rápido.

Sectores con más ofertas de empleo

De acuerdo con el reporte, los 10 sectores con más vacantes son:

Industrias manufactureras: 1.121 plazas. Servicios administrativos y de apoyo: 717. Transporte y almacenamiento: 461. Comercio al por mayor y menor: 416. Información y comunicaciones: 298. Servicios financieros y de seguros: 219. Salud y asistencia social: 138. Profesionales, científicos y técnicos: 114. Alojamiento y comidas: 80. Construcción: 74.

Las ofertas pueden consultarse en la página de Adecco Colombia, portales de empleo y redes sociales de la compañía. La empresa recuerda que no cobra por participar en sus procesos de selección, un punto clave ante la proliferación de estafas laborales.

Surtidor Operativo Retail

Ubicación: Nacional (proyectos con viajes).

Salario: $1.886.000 + auxilio de transporte + recargos.

Contrato: A término fijo (3 meses, prorrogable).

Requisitos: Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, droguería o farmacia; un año de experiencia en grandes superficies o almacenes de cadena.

Funciones: Carga y descarga de mercancía, organización de productos, control de inventarios y apoyo en locales comerciales.

Auxiliar de Bodega y Logística

Ubicación: Cali.

Salario: $1.300.000 + auxilio de transporte + prestaciones + recargos + refrigerio.

Contrato: Obra o labor (cobertura por vacaciones).

Requisitos: Bachiller o técnico en logística, con mínimo 6 meses de experiencia en cargue, descargue y almacén.

Horario: Turnos rotativos de lunes a sábado.

Médico General

Ubicación: Nacional (según institución de salud).

Salario: Según experiencia y contratación directa.

Requisitos: Profesional en medicina con al menos un año de experiencia en promoción, prevención, hospitalización domiciliaria o cuidados paliativos.

Extra: Certificación ACLS y manejo de inglés.

Coordinador Civil – Aerocali S.A.

Ubicación: Cali (sector aeroportuario).

Salario: $3.000.000.

Requisitos: Ingeniero Civil con experiencia en programación y supervisión de mantenimiento.

Contrato: Tiempo completo.

Fecha de vencimiento: 30 de agosto de 2025.

Especialista de Sistemas T1

Ubicación: Cali – Zona América, vía Jamundí.

Salario: $2.652.250 base + recargos (promedio mensual $3.3 a $3.6 millones).

Horario: Nocturno, lunes a viernes de 9:00 p.m. a 7:00 a.m., domingos rotativos.

Funciones: Soporte técnico, monitoreo de sistemas, configuración de equipos y respuesta a incidentes.

Ingeniero Industrial Especialista en SST

Ubicación: Nacional.

Salario: $3.800.000.

Requisitos: Ingeniero industrial con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y experiencia mínima de 2 años en riesgo mecánico en el sector industrial o manufactura.

Fecha de vencimiento: 12 de junio de 2026.

Enfermero Especialista en SST

Ubicación: Bogotá.

Salario: $3.500.000 + auxilio de transporte ($42.600) + auxilio de comunicación ($47.000).

Horario: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Requisitos: Profesional en enfermería con especialización en SST, experiencia mínima de 2 años en vigilancia epidemiológica y programas de medicina preventiva y laboral.

Las personas interesadas pueden consultar estas y otras vacantes directamente en la plataforma oficial de Adecco Colombia, sin costo alguno.

🚨¿Cómo está la informalidad laboral en 2025?

De acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo en junio fue de 8,6 %, 1,7 puntos menos que en el mismo mes de 2024. Esto significa que 2,2 millones de personas aún buscan trabajo en el país.

Sin embargo, el gran desafío sigue siendo la informalidad: más de la mitad de los ocupados no accede a un salario mínimo garantizado, ni a seguridad social, pensión o riesgos laborales.

Por género, el 57,1 % de los hombres ocupados son informales, frente al 52,1 % de las mujeres.

Es decir, aunque hay más oportunidades de empleo formal como las que abre Adecco, todavía persiste una brecha enorme entre la generación de vacantes con prestaciones de ley y la realidad de millones de trabajadores que sobreviven en la informalidad.

