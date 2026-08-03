Agosto trae CDT con rendimientos de hasta 13,5 % efectivo anual

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Los CDT mantienen tasas superiores al 12 % en varias entidades financieras durante agosto, en un escenario en el que el Banco de la República decidió mantener su tasa de interés en 12 %. La decisión del Emisor puede cambiar la dinámica que venía mostrando este mercado y hacer más atractivos los títulos a tasa fija para quienes buscan asegurar un rendimiento durante un plazo determinado.

De acuerdo con el promedio ponderado reportado por la Superintendencia Financiera con corte al 30 de julio de 2026, los CDT a 365 días ofrecían tasas de entre 12,1 % y 13,5 % efectivo anual. Banco Pichincha registró la tasa más alta, con 13,51 %, seguido por La Hipotecaria, con 13,25 %, y KOA, con 13,20 %.

En total, 32 de las 38 entidades incluidas en el reporte tenían tasas superiores al 10 %. Además, 26 ofrecían rendimientos por encima de la tasa de política monetaria del Banco de la República, que permanece en 12 %.

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El comportamiento del mercado durante julio también muestra que los inversionistas venían aprovechando las tasas todavía altas. Según un análisis del Banco de Bogotá, las captaciones de CDT en el mercado primario alcanzaron COP 10,6 billones durante ese mes. La cifra fue inferior a los COP 11,8 billones de junio, pero estuvo por encima del promedio de los últimos 12 meses, que se ubicó en COP 8,9 billones.

El banco atribuyó parte de esa dinámica al comportamiento de los TES y a las expectativas sobre las condiciones de los mercados locales después de los resultados electorales. Los agentes, de acuerdo con su análisis, buscaron aprovechar los rendimientos que todavía ofrecían los títulos.

La situación cambió hacia el final de julio. Durante la última semana, el mercado primario concentró apenas 28 % del total de operaciones de CDT entre los mercados primario y secundario. El Banco de Bogotá considera que la reunión de política monetaria pudo influir en la mayor prudencia de los operadores y de las entidades financieras.

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También cambió la composición de las operaciones. En esa última semana, los CDT a tasa fija representaron 55 % de las captaciones del mercado primario, mientras que los títulos ligados al Indicador Bancario de Referencia (IBR) representaron 36 % y los indexados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), 9 %.

Para el Banco de Bogotá, la decisión de mantener estable la tasa de referencia puede favorecer precisamente a los títulos a tasa fija. La explicación es, en principio, intuitiva: si las tasas dejan de subir, quienes constituyan un CDT pueden asegurar durante el plazo contratado un rendimiento que podría ser menos atractivo si las tasas del mercado comienzan posteriormente a bajar.

El Banco de la República mantuvo su tasa en 12 % con una votación dividida. Cuatro miembros de la Junta respaldaron mantenerla estable, mientras tres votaron por un incremento de 50 puntos básicos. BBVA Research señaló que todavía no está claro si se trata de una pausa temporal o del final del ciclo de aumentos.

La inflación será uno de los factores determinantes para las próximas decisiones. En junio llegó a 6,14 %, mientras las expectativas de los analistas para el cierre de 2026 se ubicaron en 6,6 %, según el análisis de BBVA Research.

Para quienes están considerando abrir un CDT en agosto, el escenario tiene una característica particular: las tasas de captación continúan siendo elevadas, pero el rumbo de la política monetaria ya no apunta necesariamente hacia nuevos aumentos.

En ese contexto, la posibilidad de asegurar una tasa fija adquiere mayor relevancia, aunque la conveniencia de cada CDT dependerá del plazo, la tasa ofrecida, el monto mínimo y las condiciones de retiro establecidas por cada entidad.

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