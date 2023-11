Cédula digital: ¿Se puede utilizar en las casas de cambio?

La cédula digital será el reemplazo de la cédula tradicional de hologramas, que eventualmente dejará de circular, según la Registraduría Nacional. Foto: Registraduria Nacional

Recientemente usuarios han reportado quejas debido a que en algunas casas de cambio en el país no estarían recibiendo la cédula digital como medio de identificación, que se exige a partir de transacciones superiores a los US$1.000. A este impase, algunos expertos en la materia respondieron con sorpresa y extrañeza.

“No hay instrucción ni de Asoprocambios ni de la Dian para que no acepten la cédula digital. Me sorprende que hagan ese tipo de consultas porque no tengo conocimiento de ningún profesional de cambio que no la esté aceptando. Además de que no hay razón para que no lo hagan”, señaló a La República Martha del Pilar Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana De Profesionales del Cambio (Asoprocambios).

Así mismo, agregó el abogado Wisman Díaz al medio económico que “las disposiciones de la Registraduría establecen que la nueva forma de los colombianos para identificarse es a través de la cédula digital. Esto genera seguridad, por lo que tiene todos los protocolos de información biométrica que facilita la forma de identificarse de las personas. Como es una nueva forma de identificación establecida por el órgano competente, que es la Registraduría, las casas de cambio no la pueden negar”.

De esta manera, los expertos no entiende la razón por la que estas casas de cambio no estarían recibiendo la cédula digital, si con ella la Registraduría busca eliminar la versión física. Cabe agregar que en una reciente actualización de la cédula digital, la Registraduría agregó nuevas herramientas, sin embargo, no se refirió específicamente a este caso.

Actualización de la cédula digital

La Registraduría implementó cuatro nuevas herramientas que se podrán actualizar desde el celular. Una es sobre la identificación, con la cual los ciudadanos se podrán identificar fácilmente en escenarios presenciales y medios digitales. La otra es para transacciones virtuales, con la que se podrán hacer mediante el protocolo de identidad OIDC autenticación biométrica facial y PIN.

Así mismo, con la tercera herramienta se podrán recibir y gestionar notificaciones de entidades públicas y financieras con la confirmación de lectura y documentos adjuntos; y, por último, se podrán recibir documentos, leerlos y firmarlos con certificado digital, almacenarlos y contar con la posibilidad de compartir a terceros.

“Somos el primer país del mundo con cédula y registro civil digital. Colombianos, siéntanse orgullosos. La carpeta digital albergará otros documentos. Los nuevos servicios digitales transforman a nuestra sociedad y mejoran la calidad de vida de los colombianos porque significan ahorro de tiempo y dinero”, precisó Alexander Vega, registrador Nacional.