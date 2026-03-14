Colombia mayor en marzo de 2026: ¿pagos fechas y montos del subsidio?

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Prosperidad Social reportó que avanza la entrega de las transferencias monetarias correspondientes al primer (enero) y segundo (febrero) ciclo del programa en todo el país.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que un millón de personas mayores ya recibieron las transferencias, con corte al 5 de marzo.

El valor del subsidio es cercano a 456.304 millones de pesos para los beneficiarios. Además, la meta es que el dinero les llegará a 3 millones de personas, a través de más de 31.000 puntos de pago en todo el país y 1,2 billones de pesos en transferencias.

“Seguimos avanzando en la entrega de las transferencias del programa Colombia Mayor para garantizar que las personas mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad reciban este apoyo económico que mejora su bienestar y calidad de vida. Esta es una operación sin precedentes”, afirmó Mauricio Rodríguez Amaya.

Quienes ya recibieron la suma de 460.000 pesos, correspondientes a los dos ciclos (COP 230.000 por cada uno), son personas mayores que no cuentan con una pensión y que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad.

Los beneficiarios faltantes pueden recibir el dinero en los puntos de pago de SuperGiros y SuRed. Estos se encuentran habilitados en áreas urbanas y zonas rurales de todo el país hasta el 20 de marzo.

Los departamentos con los porcentajes más altos de entregas de las transferencias, hasta ahora son:

San Andrés y Providencia (70 %)

Caldas (64 %)

Guainía (61 %)

Arauca (61 %)

Vichada (60 %)

Quindío (59 %)

Caquetá (59 %)

Guaviare (59 %)

Meta (56 %)

Valle del Cauca (54 %)

Casanare (54 %)

Norte de Santander (53 %)

Chocó (53 %)

Risaralda (50 %)

La Guajira (46 %)

La entidad habilitó un canal de atención para atender contingencias y brindar información a la ciudadanía a través de la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía. La línea disponible es (601) 379 1088.

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