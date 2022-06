¿Cómo calcular el descuento de los productos en el Día sin IVA?

Recorrido durante el día sin IVA en Alkosto Foto: Jose Vargas Esguerra

Este viernes 17 de junio se lleva a cabo el segundo Día sin IVA del año, fecha aprovechada por millones para adquirir vestuario, tecnología y artículos deportivos (entre otros) sin tener que pagar el impuesto del 19 %.

Las cifras indican que la estrategia comercial ha sido atractiva, pues en el primer Día sin IVA del año (que fue el 13 de marzo) se registraron ventas por $9,1 billones, representadas en más de 6,8 millones de transacciones. Sumado a esto, los tres días sin IVA que hubo en 2021 sumaron $31,42 billones, con 8,1 millones de facturas emitidas.

Según el viceministro de Desarrollo Empresarial, Jorge Enrique González, “estas jornadas del Día Sin IVA han ayudado a impulsar la reactivación económica del país, así como la generación de empleo. Es una oportunidad para que el comercio incremente sus ventas y para que los ciudadanos ahorren, porque además de los bienes exentos, los comerciantes sacan promociones especiales en todo tipo de productos”.

Para estar bien preparado, es importante que usted sepa cómo calcular el precio del descuento. Aunque la mayoría de los establecimientos comerciales disponen de anunciadores o avisos que reflejan el precio original y el precio final de los artículos en el Día sin IVA, no está de más que usted sepa cómo hacer ese cálculo, y así verificar que la información que se le está suministrando es acertada.

Para realizar esta operación usted debe tomar el precio final del producto (es decir, el que todo el año aparece con el IVA incluido) y dividirlo por 1,19. De esta forma usted podrá saber el precio de ese artículo sin el impuesto.

Por ejemplo, si usted quiere comprar una caminadora que normalmente vale $1′000.000 (ya con el impuesto incluido), en el Día sin IVA podrá tomar ese valor y dividirlo en 1,19, lo que le dará como resultado $840.336 que, recuerde, es el precio final del producto para esta fecha.

Si desea conocer puntualmente el valor del IVA, es decir, cuánto se está ahorrando, usted debe tomar el precio original del producto (que continuando con el ejemplo es $1′000.000) y restarle el valor que acabamos de calcular (es decir, los $840.336). El resultado de esta operación le dará el valor del impuesto, que para este caso es $159.664.

Si tal vez tenía en mente comprar alguno de los artículos que gozan de la exención, pero no puede hacerlo hoy, recuerde que al país le resta un tercer Día sin IVA, que será el 2 de diciembre, y que además hay artículos que no tienen IVA todos los días del año que son los celulares de no más de $836.088; los computadores de no más de $1′900.200; las biciletas que no se pasen de los $1′900.200; las patinetas eléctricas por debajo de los $1′900.200; y los patines, patinetas y scotters infantiles con precio inferior a los $1′900.200.

Aunque la medida ha sido ampliamente aceptada, y según la DIAN lejos caer el recaudo de este impuesto ha aumentado (por las compras adicionales que jalonan en productos no cobijados por el beneficio), hay sectores que se muestran críticos a la medida, como Fedesarrollo, que la califica de ser regresiva, es decir, que beneficia más ampliamente a las familias de ingresos medios y altos.

Para la consolidación de una acertada política tributaria, Fedesarrollo propone que se levante esta medida. Por lo pronto, millones se preparan para participar de una fecha que puede superar los $10 billones en ventas.

