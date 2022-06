¿Los muebles, llantas y motos aplican en el Día sin IVA?

Para que planifique bien sus compras, y no se lleve sorpresas en medio de esta fecha, aquí le contamos cuáles son las categorías de productos que cuentan con la excepción en el día sin IVA. Foto: naruecha jenthaisong

Las cifras lo indican, el Día sin IVA ha demostrado una especial aceptación entre los colombianos. Millones aprovechan las fechas para ahorrarse ese 19 % que representa el Impuesto de Valor Agregado (IVA).

Sin embargo, muchos desconocen cuáles son las categorías de los productos que se encuentran cobijados por este beneficio, así como los topes de dinero que hay que tener en cuenta.

Por ejemplo, algunos se preguntan si artículos como muebles, llantas y motos aplican para disfrutar del descuento. La respuesta corta es no, pues, hasta el momento, la medida está más diseñada para incentivar la comercialización de productos relacionados al deporte, entretenimiento, educación, tecnología y vestuario.

Para que planifique bien sus compras, y no se lleve sorpresas en medio de esta fecha, aquí le contamos cuáles son las categorías de productos que cuentan con la excepción en el Día sin IVA.

Hay que tener presente dos cosas para entender mejor esta dinámica. La primera es que el beneficio aplica para máximo tres unidades de cada producto, es decir, si usted quiere comprar balones, podrá adquirir solo tres en un establecimiento (aunque hay comercios, no todos, que asumen el IVA excedente para permitir que sus clientes no se limiten por si quieren comprar una cuarta o más unidades); la segunda es que hay topes de precios en los productos que gozan de una excepción, los cuales se calculan en Unidades de Valor Tributario (UVT), que para el año 2022 cada unidad equivale a $38.004 (aunque en el siguiente listado no encontrará cifras expresadas en UVT, sino en pesos colombianos, es bueno que tenga ese dato presente, por si algún comercio así lo expresa, en sus términos y condiciones, por ejemplo).

Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones: para esta categoría, el descuento se aplica cuando el valor de la compra no supera los $3.040.320, y aquí se encuentran elementos como televisores, parlantes de uso doméstico, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos eléctricos, máquinas de lavar y secar para el hogar, aspiradoras, enceradoras de piso, trituradores eléctricos de desperdicios, aparatos eléctricos para preparar y elaborar alimentos, máquinas de afeitar, hornos, planchas y cafeteras, computadores personales, equipos de comunicaciones, calentadores, ventiladores y aires acondicionados, entre otros.

Juguetes y juegos: aquí el valor de la transacción no puede superar los $380.040, y el beneficio aplica para artículos como muñecas, muñecos que representen personajes, animales de juguete, muñecos de peluche y de trapo, instrumentos musicales de juguete, naipes, juegos de tablero, juegos electrónicos y videojuegos, trenes eléctricos, sets de construcción, juguetes con ruedas diseñados para ser utilizados como vehículos, rompecabezas y canicas, patinetas y patinetas eléctricas, entre otros.

Vestuario: artículos esenciales como la ropa también hacen parte de este listado. Se podrá acceder al descuento siempre y cuando el valor de la transacción no supere los $760.080. Además de las prendas de vestir y el calzado, también se encuentran elementos como morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas de sol, paraguas, pañoletas y bisutería.

Elementos deportivos: se podrá adquirir elementos deportivos, con la exención´del impuesto del 19 %, siempre y cuando la compra no supere los $3.040.320. En el variado listado se encuentran artículos como pelotas de caucho, bolas, balones, raquetas, bates, mazos, gafas de natación, trajes de neopreno, aletas, salvavidas, cascos, protectores de manos, codos y espinillas, y zapatos especializados para la práctica de deportes, bicicletas y bicicletas eléctricas, manillas, guantes de béisbol, softbol y boxeo.

Útiles escolares: también hacen parte de la exención este tipo de productos, cuando la transacción no supera los $190.020. Aquí se pueden adquirir, por ejemplo, cuadernos, software educativo, lápices, esferos, borradores, tajalápiz, correctores, plastilina, pegamentos y tijeras.

Bienes e insumos para el sector agropecuario: el tope de transacción para esta categoría es de $3.040.320 y se encuentran cobijados elementos como semillas y frutos para la siembra, los abonos de origen animal, vegetal, mineral y/o químicos, insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, sistemas de riego, aspersores y goteros para sistemas de riego, guadañadoras, cosechadoras, trilladoras, partes de máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, concentrados y/o medicamentos para animales, alambres de púas y cercas.

Recuerde que el Día sin IVA también aplica para establecimientos digitales. Algunos, ante la alta demanda, implementan una fila virtual, por lo que es probable que se tope con alguna de estas, y se puede pagar tanto en efectivo como con medios digitales.

Tenga en cuenta que la fecha de la factura debe corresponder con la del Día sin IVA. Si esto no sucede, no será válida la aplicación del beneficio. Además, según lo informado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), usted tiene derecho a que los productos sean despachados máximo dos semanas después de ser realizada la compra. Si por alguna razón esto no sucede, el comercio deberá asumir el pago del impuesto.

El llamado es a aprovechar esta fecha, pero de forma financieramente responsable.

