¿Cómo registrarse en GIF, nuevo sitio de Prosperidad Social para recibir fácil los giros?

Parte de los beneficios de este sistema es no tener que hacer filas ni esperar para recibir la transferencia Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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Prosperidad Social ha apostado por hacer más fácil el proceso para recibir las transferencias económicas. Gracias al nuevo Gestor de Información Financiera (GIF), los beneficiarios ahora podrán obtener estos recursos directamente en sus cuentas bancarias o billeteras digitales.

“Avanzamos hacia un nuevo modelo de entrega de las Transferencias Monetarias abonando los recursos directamente en la cuenta bancaria o depósito electrónico que elijan nuestros beneficiarios. Para entregar las transferencias a través de esta modalidad necesitamos que registres los datos de tu producto financiero y que nos aporten la certificación de titularidad”, señala Prosperidad Social.

¿Cómo registrarse?

Hacerlo es muy sencillo. Simplemente debe dirigirse a la siguiente dirección: https://gif.prosperidadsocial.gov.co/ y, una vez allí diligenciar la siguiente información:

Tipo de documento

Número de documento

Fecha de Nacimiento

Si es beneficiario, le aparecerán las condiciones de uso y tratamiento de datos personales. Es importante que las lea.

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Después de aceptar las condiciones de uso y tratamiento de datos personales se le realizarán preguntas aleatorias de validación de identidad. Asegúrese de responderlas de forma correcta, ya que si presenta por lo menos un error, el sistema le arrojará un mensaje de “validación no exitosa”, así como el número de intentos restantes.

Si responde correcto, el sistema se habilitará para el registro de su producto financiero. Posteriormente, deberá seleccionar el tipo de producto financiero (cuenta de ahorros, o depósito electrónico -Nequi, Daviplata u otros); la entidad financiera a la que pertenece; el número de cuenta; y certificación bancaria (que debe anexar en formato PDF), entre otros.

Cuando tenga todos los campos diligenciados, puede darle clic al botón de “Guardar” y es en ese momento en el que se cargarán al sistema. Después de eso, la información pasará a un proceso validación y, posteriormente, recibirá la notificación en la que se le confirmará el registro.

Entre los beneficios que otorga este modelo se destaca:

No tener que hacer filas ni esperar para recibir la transferencia

Eliminación de barreras territoriales y otras condiciones que impiden el cobro en puntos físicos

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