Prepensionado en Colombia: qué es, desde qué edad, beneficios y qué pasa si lo despiden

En Colombia, el fuero de prepensionado es una condición que le brinda una estabilidad laboral reforzada a las personas que están próximas a pensionarse. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Arturo es un hombre de 60 años. Su empleador recientemente le informó que iba a ser despedido sin justa causa. Arturo alega que eso no es legal, pues tiene algo que se conoce como el fuero de prepensionado. ¿Tiene razón?

En Colombia, el fuero de prepensionado es una condición que le brinda una estabilidad laboral reforzada a las personas que están próximas a pensionarse. En otras palabras, es un escudo que los blinda ante despidos sin justa causa.

Según lo explicado a El Espectador por Víctor Julio Díaz, quien es abogado laboralista, antiguamente esta era una figura que sólo aplicaba para los empleos del Estado, pero la Corte Constitucional determinó que debía extenderse para el sector privado.

Básicamente, detalla Díaz, tiene fuero de prepensionado la persona a la que le faltan 3 años para pensionarse. Hay que recordar que, en Colombia, la edad de pensión para los hombres son los 62 años, y de 57 para las mujeres.

Le puede interesar: ¿Por qué su celular no para de sonar? Así intenta Colombia frenar las llamadas no deseadas

En principio, para ser beneficiario del fuero de prepensionado no solo era necesario que la persona tuviera tres años o menos para pensionarse, sino que también tuviera el chance de completar las 1.300 semanas en ese espacio de tiempo.

Por ejemplo, si a un hombre de 60 años le faltaban 2 años para pensionarse, pero ya tenía más de 1.300 semanas, no tenía fuero porque ya había cumplido las semanas de cotización. También aplicaba el caso si en esos tres años le era imposible completar las semanas de cotización.

No obstante, y en esto hace un énfasis Díaz, esto cambió desde noviembre del año pasado, pues la Corte Suprema de Justicia dijo que ese ya no sería el criterio, sino solo el hecho de que al trabajador le falten tres años o menos para completar la edad, sin importar el número de semanas cotizadas.

Tenga en cuenta que si una persona con fuero de prepensionado es despedida sin justa causa, esta puede, por orden judicial se reintegrada a su puesto, el pago de salario y aportes que dejaron de percibir y sanciones por violar la estabildad laboral reforzada.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.