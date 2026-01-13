Concursos del CNSC en 2026: próximas convocatorias, calendario y fechas importantes

Toda la información sobre concursos del CNSC se publica únicamente en el Portal de Convocatorias de la entidad. Imagen de referencia. Foto: Diario Siglo XXI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) arranca 2026 con concursos de méritos en marcha y fechas ya definidas para algunas convocatorias laborales para trabajar en entidades del Estado.

Aunque no todos los procesos abren inscripciones este año, sí hay cronogramas que los aspirantes deben tener en cuenta desde enero.

¿Trabajar en la DIAN? Este es el proceso

El concurso más grande de la CNSC con fechas ya confirmadas para 2026 es el de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que busca proveer cargos de carrera administrativa.

Según el calendario publicado por la CNSC, las inscripciones se harán en dos momentos:

Del 13 al 22 de enero de 2026 , para personas con discapacidad que acrediten esta condición.

Del 28 de enero al 6 de febrero de 2026, para el resto de aspirantes.

En este proceso, cada persona solo podrá postularse a un cargo.

¿Habrá más concursos de la CNSC este año?

Por ahora, aparte del concurso de la DIAN, la CNSC no ha anunciado fechas de inscripción para otras nuevas convocatorias en 2026. La entidad suele publicar estos cronogramas de forma gradual, a medida que cada proceso queda listo.

Además del concurso de la DIAN, en 2026 continuarán varios procesos de selección que ya fueron abiertos en años anteriores y que aún no han concluido todas sus etapas.

Entre ellos están concursos territoriales y nacionales adelantados por la CNSC, como los procesos territoriales (por ejemplo, Territorial 10, Territorial 11 y Territorial 12), así como otros concursos del orden nacional que siguen en fases posteriores a la inscripción.

Dónde consultar fechas y convocatorias

Toda la información sobre concursos del CNSC se publica únicamente en el Portal de Convocatorias de la entidad, y la plataforma SIMO, también de la CNSC, donde se realizan las inscripciones.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.