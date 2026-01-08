El agro y la industria empujan las exportaciones no mineras

Escucha este artículo
Colombia exportó más, exportó distinto y exportó con mayor peso del agro y la industria, aunque el reto sigue siendo convertir ese impulso en una transformación que resista los ciclos y no dependa de pocos productos.
Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones de bienes no minero energéticos alcanzaron USD 24.141 millones, un aumento del 21,6 % frente al mismo periodo de 2024.
La cifra ha crecido como espuma si se compara con el desempeño general de las ventas externas, que apenas crecieron 1,3 % y alcanzaron USD 45.655,2 millones FOB.
Los números, sin embargo, cuentan una historia más compleja, con avances claros en el agro, señales mixtas en la industria y una dependencia que aún persiste de algunos productos clave.
Más toneladas, no solo mejores precios
Uno de los datos que ayuda a aterrizar el crecimiento es el volumen. Entre enero y noviembre, Colombia exportó 9,64 millones de toneladas de bienes no minero energéticos, un 15,3 % más que un año atrás.
De modo que no solo ha vendido más caro, sino más cantidad.
La industria avanza, pero a menor ritmo
La industria manufacturera representó el 4 de cada 10 exportaciones no mineras, con ventas por USD 10.117 millones. Su crecimiento fue del 5,4 %, positivo, pero muy por debajo del promedio general.
Dentro de este grupo aparecen productos con mayor valor agregado —insecticidas, farmacéuticos, envases plásticos, transformadores eléctricos, vehículos— que suelen asociarse a empleo más calificado y cadenas productivas más largas.
El agro toma protagonismo
Donde el cambio es más visible es en el sector agropecuario, de alimentos y bebidas. En noviembre de 2025, sus exportaciones crecieron 39,8 % frente al mismo mes del año anterior. En volumen, el aumento fue del 17,2 %, lo que confirma una expansión real de la producción exportable.
En el acumulado del año, el crecimiento del sector fue del 36,4 %, impulsado principalmente por dos productos que siguen siendo columna vertebral del campo nacional:
- Café sin tostar, con un aumento del 78,6 % en valor.
- Banano, con un crecimiento del 24,5 %.
Estados Unidos sigue mandando
En destinos, el mapa no cambió de forma radical. Estados Unidos concentró el 3 de cada 10 exportaciones no mineras, con compras por USD 7.648 millones. Le siguieron Ecuador, México, Brasil y Venezuela, con comportamientos dispares.
La canasta exportadora del país ha venido ampliándose y es gracias a ese salvavidas de los segmentos no tradicionales (es decir, ajenos a la minería, al crudo), que el balance parece consolidar las cifras a buen puerto al cierre de 2025.
Aunque la industria crece por debajo del promedio y la sostenibilidad del impulso exige inversión, productividad y estabilidad macroeconómica, la tendencia revela que el viento internacional sopla a favor de la oferta colombiana.
