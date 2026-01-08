El agro y la industria empujan las exportaciones no mineras

Las ventas externas del agro crecieron 39,8 % en noviembre, comparado con el mismo mes de 2024. Foto: AFP - MARCOS PIN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia exportó más, exportó distinto y exportó con mayor peso del agro y la industria, aunque el reto sigue siendo convertir ese impulso en una transformación que resista los ciclos y no dependa de pocos productos.

Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones de bienes no minero energéticos alcanzaron USD 24.141 millones, un aumento del 21,6 % frente al mismo periodo de 2024.

La cifra ha crecido como espuma si se compara con el desempeño general de las ventas externas, que apenas crecieron 1,3 % y alcanzaron USD 45.655,2 millones FOB.

Los números, sin embargo, cuentan una historia más compleja, con avances claros en el agro, señales mixtas en la industria y una dependencia que aún persiste de algunos productos clave.

Más toneladas, no solo mejores precios

Uno de los datos que ayuda a aterrizar el crecimiento es el volumen. Entre enero y noviembre, Colombia exportó 9,64 millones de toneladas de bienes no minero energéticos, un 15,3 % más que un año atrás.

De modo que no solo ha vendido más caro, sino más cantidad.

La industria avanza, pero a menor ritmo

La industria manufacturera representó el 4 de cada 10 exportaciones no mineras, con ventas por USD 10.117 millones. Su crecimiento fue del 5,4 %, positivo, pero muy por debajo del promedio general.

Dentro de este grupo aparecen productos con mayor valor agregado —insecticidas, farmacéuticos, envases plásticos, transformadores eléctricos, vehículos— que suelen asociarse a empleo más calificado y cadenas productivas más largas.

El agro toma protagonismo

Donde el cambio es más visible es en el sector agropecuario, de alimentos y bebidas. En noviembre de 2025, sus exportaciones crecieron 39,8 % frente al mismo mes del año anterior. En volumen, el aumento fue del 17,2 %, lo que confirma una expansión real de la producción exportable.

En el acumulado del año, el crecimiento del sector fue del 36,4 %, impulsado principalmente por dos productos que siguen siendo columna vertebral del campo nacional:

Café sin tostar, con un aumento del 78,6 % en valor.

Banano, con un crecimiento del 24,5 %.

Estados Unidos sigue mandando

En destinos, el mapa no cambió de forma radical. Estados Unidos concentró el 3 de cada 10 exportaciones no mineras, con compras por USD 7.648 millones. Le siguieron Ecuador, México, Brasil y Venezuela, con comportamientos dispares.

La canasta exportadora del país ha venido ampliándose y es gracias a ese salvavidas de los segmentos no tradicionales (es decir, ajenos a la minería, al crudo), que el balance parece consolidar las cifras a buen puerto al cierre de 2025.

Aunque la industria crece por debajo del promedio y la sostenibilidad del impulso exige inversión, productividad y estabilidad macroeconómica, la tendencia revela que el viento internacional sopla a favor de la oferta colombiana.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.