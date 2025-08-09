¿Cuáles son los pensionados que deben declarar renta en 2025?

Más de 6 millones de personas deberán presentar su declaración de renta este año. Foto: Cristian Garavito

El 12 de agosto comienzan los vencimientos para que las personas naturales realicen la declaración de renta correspondiente a la vigencia 2024. Para este año se espera que más de 6 millones de ciudadanos cumplan con este trámite.

Muchos pensionados se preguntan si están obligados a declarar renta, ya que algunas pensiones gozan de una exención en este impuesto.

Según lo explicado a El Espectador por el contador público, Iván Trujillo, tanto los pensionados como cualquier otra persona natural debe declarar renta este año si:

Sus ingresos brutos totales superaron los $65.891.000

Su patrimonio bruto es superior a los $211.792.500

Sus consignaciones o compras fueron de más de $65.891.000

Tenga en cuenta que una cosa es declarar renta y otra es pagar el impuesto sobre la renta. Aquí es donde cobra protagonismo la mencionada exención, ya que según la normativa vigente las pensiones están exentas hasta por 1.000 UVT ($47.065.000). Si suspensión supera ese valor, el excedente es el que estará sujeto al gravamen.

No estoy seguro si debo declarar renta ¿cómo saberlo?

Si aún no sabe si debe declarar, aquí le explicamos cómo consultarlo en la DIAN.

Ingrese al portal transaccional de la DIAN: https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Renta_Personas_Naturales_AG_2019/Paginas/portal-transaccional.aspx Seleccione la opción “Usuario registrado”. Si no tiene usuario, presione la opción “Usuario nuevo” y complete el registro. Posteriormente inicie sesión especificando su tipo de documento, número y contraseña. Una vez dentro, busque la opción “Consultar información exógena”. Esta es la información que terceros han reportado sobre usted y, por ende, es la base que tiene la DIAN para determinar si usted debe o no declarar renta. Allí deberá aceptar las condiciones y podrá consultarla por año. Cuando le aparezca la opción de 2024, consúltela. Con esa información usted podrá saber si superó los umbrales que establece la DIAN para las personas naturales que deben declarar renta en 2025.

