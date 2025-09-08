¿Cuándo acaba el mantenimiento de Bre-B en Bancolombia?

Imagen de referencia. Foto: Tomada de redes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bancolombia informó un mantenimiento programado que afectará su servicio “BreB Tus Llaves” desde el 4 hasta el 9 de septiembre entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m., la restricción que ya se encuentra pronta a finalizar impide a los usuarios utilizar esta funcionalidad para programar transferencias durante esas horas.

Bre-B es un nuevo sistema nacional de pagos diseñado por el Banco de la República para facilitar y agilizar transferencias a contactos frecuentes mediante “llaves” o accesos directos, y el mantenimiento busca mejorar la estabilidad y seguridad de esta plataforma, según lo informado por Bancolombia.

Además, Bancolombia explicó que “como parte del proceso de carga de llaves, informado en días anteriores por Bancolombia, la entidad anunció que [...] la opción Bre-B Tus Llaves, presente en la app Mi Bancolombia, estará en mantenimiento. Eso significa que los usuarios no podrán entrar durante estas horas a dicha opción para consultar, modificar o registrar las llaves que tienen en el sistema Bre-B.. [...] Los demás servicios digitales de la aplicación se mantendrán activos”.

¿Aún no sabe cómo funciona el sistema?

La función ‘llaves’ permite a los clientes realizar transferencias rápidas y seguras sin necesidad de ingresar repetidamente datos de cuenta, facilitando transacciones frecuentes y cotidianas.

Usted tiene la posibilidad de registrar una llave por cada entidad bancaria con la que tenga convenio y sin importar le momento, podrá hacer transferencias a través de estos códigos de manera inmediata y gratuita, así esté dirigiéndolas a otros bancos.

Recuerde que el registro de sus llaves debe hacerse únicamente a través de las plataformas de las entidades bancarias. No entre a ningún link enviado por mensaje de texto y evite a toda costa agregar sus datos en otros sitios. La manera más segura de hacerlo es por medio de las aplicaciones.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.